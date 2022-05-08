Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 75 тыс

Пите - статистика

Торренсе
22 августа 1994 (32)
#20 | Полузащитник
189 см
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арука
26
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Брага
1 : 0
08.05.2022
Арука
80' - 90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Арука
1 : 0
30.04.2022
Портимоненси
79' - 90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
2 : 1
22.04.2022
Арука
73' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Арука
1 : 1
15.04.2022
Санта-Клара
1' - 82'
Португалия. Примейра, 29 тур
Боавишта
1 : 0
09.04.2022
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Арука
2 : 1
02.04.2022
Жил Висенте
1' - 73'
Португалия. Примейра, 27 тур
Тондела
2 : 2
19.03.2022
Арука
24' - 90'
Португалия. Примейра, 26 тур
Арука
0 : 1
12.03.2022
Пасуш де Феррейра
74' - 90'
80'
Португалия. Примейра, 25 тур
Спортинг
2 : 0
05.03.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Арука
1 : 1
26.02.2022
Морейренcе
67' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Витория Гимараеш
1 : 3
19.02.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Арука
0 : 3
14.02.2022
Маритиму
77' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
0 : 2
06.02.2022
Порту
62' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Фамаликан
0 : 0
01.02.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Эшторил
1 : 2
27.01.2022
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Арука
0 : 2
21.01.2022
Бенфика
87' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Белененсеш
2 : 1
09.01.2022
Арука
88' - 90'
Португалия. Примейра, 16 тур
Арука
0 : 6
30.12.2021
Брага
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Портимоненси
1 : 1
18.12.2021
Арука
1' - 78'
Португалия. Примейра, 14 тур
Арука
1 : 4
13.12.2021
Визела
46' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Санта-Клара
2 : 1
05.12.2021
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
2 : 1
27.11.2021
Боавишта
68' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
2 : 0
29.10.2021
Тондела
66' - 90'
82'
90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 0
24.10.2021
Арука
68' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Арука
1 : 2
02.10.2021
Спортинг
61' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Морейренcе
2 : 1
25.09.2021
Арука
1' - 46'
Португалия. Примейра, 6 тур
Арука
2 : 2
18.09.2021
Витория Гимараеш
59' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Маритиму
2 : 2
13.09.2021
Арука
77' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Порту
3 : 0
28.08.2021
Арука
51' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Арука
2 : 1
20.08.2021
Фамаликан
79' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Бенфика
2 : 0
14.08.2021
Арука
60' - 90'
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+