Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мамаду Диарра - статистика

Завершил карьеру
20 декабря 1997 (28), Дакар
#4 | Защитник
184 см
Сенегал
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гиресунспор
28
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 32 тур
Йени Малатьяспор
0 : 1
10.04.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Гиресунспор
2 : 2
02.04.2022
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
4 : 1
20.03.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Гиресунспор
2 : 1
14.03.2022
Газиантеп
1' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
1 : 2
05.03.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 27 тур
Гиресунспор
3 : 1
27.02.2022
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Кайсериспор
2 : 1
19.02.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Гиресунспор
1 : 2
12.02.2022
Фенербахче
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Коньяспор
1 : 0
04.02.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Гиресунспор
1 : 3
23.01.2022
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Трабзонспор
1 : 1
19.01.2022
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Гиресунспор
0 : 2
16.01.2022
Касымпаша
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Гиресунспор
0 : 1
25.12.2021
Хатайспор
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 1
21.12.2021
Гиресунспор
1' - 90'
28'
Турция. Суперлига, 17 тур
Гиресунспор
3 : 1
17.12.2021
Алтай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Адана Демирспор
1 : 0
12.12.2021
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Гиресунспор
3 : 1
05.12.2021
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Бешикташ
0 : 4
27.11.2021
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Гиресунспор
1 : 0
20.11.2021
Йени Малатьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Сивасспор
0 : 0
06.11.2021
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Гиресунспор
1 : 2
01.11.2021
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Газиантеп
1 : 1
23.10.2021
Гиресунспор
1' - 90'
20'
Турция. Суперлига, 9 тур
Гиресунспор
2 : 0
16.10.2021
Ризеспор
1' - 90'
64'
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
0 : 1
02.10.2021
Гиресунспор
1' - 90'
43'
Турция. Суперлига, 7 тур
Гиресунспор
1 : 1
26.09.2021
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
2 : 1
23.09.2021
Гиресунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Гиресунспор
0 : 0
19.09.2021
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Аланьяспор
1 : 0
13.09.2021
Гиресунспор
24' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Касымпаша
2 : 0
21.08.2021
Гиресунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Гиресунспор
0 : 2
16.08.2021
Галатасарай
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
1
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
3
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+