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€ 225 тыс

Ромарик Япи - статистика

Лахти
13 июля 2000 (26)
#27 | Защитник
178 см
Франция
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
1' - 90'
67'
90'
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
1' - 90'
81'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витесс
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Фейеноорд
0 : 1
28.05.2023
Витесс
79' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Витесс
6 : 0
21.05.2023
Гронинген
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Фортуна
2 : 0
07.05.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Витесс
0 : 0
22.04.2023
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
НЕК
1 : 4
16.04.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Витесс
2 : 0
08.04.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
01.04.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Спарта
3 : 1
11.03.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Витесс
0 : 1
03.03.2023
АЗ Алкмаар
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Витесс
1 : 2
26.02.2023
Аякс
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Волендам
2 : 0
18.02.2023
Витесс
1' - 58'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Витесс
2 : 0
12.02.2023
Утрехт
52' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Эммен
2 : 2
04.02.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
1 : 3
28.01.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Витесс
2 : 2
25.01.2023
Твенте
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Витесс
0 : 0
15.01.2023
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
07.01.2023
Витесс
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 2
13.11.2022
Витесс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Аякс
2 : 2
09.11.2022
Витесс
1' - 75'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Витесс
0 : 4
05.11.2022
Спарта
73' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Витесс
2 : 1
22.10.2022
Эммен
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Камбур
0 : 3
15.10.2022
Витесс
75' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Твенте
3 : 0
01.10.2022
Витесс
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Витесс
1 : 1
17.09.2022
Волендам
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Утрехт
1 : 0
11.09.2022
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гронинген
0 : 1
04.09.2022
Витесс
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Витесс
2 : 2
27.08.2022
РКС Ваалвейк
83' - 90'
73'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Витесс
0 : 4
20.08.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Экселсиор
3 : 1
12.08.2022
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Витесс
2 : 5
07.08.2022
Фейеноорд
87' - 90'
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