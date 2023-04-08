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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Гоу Эхед Иглс
Витесс - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 08 апреля 2023
Витесс
08.04.2023, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
2 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
21'
М. Виттек
64'
М. Санко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Гоу Эхед Иглс
Замена
Т. Домджони
️️️️
М. ван Гинкел
90'
+2
Замена
S. van Duivenbooden
️️️️
М. Манхоф
90'
+2
Замена
Т. Хайек
️️️️
К. Аркю
86'
Замена
Д. Ороз
️️️️
М. Санко
79'
Замена
С. Тронстад
️️️️
К. Козловски
79'
65'
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
Б. Адеканье
65'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Э. Льянсана
65'
Замена
С. Соу
️️️️
Р. Фернандес
ГОЛ! 2:0!
М. Санко
Пас отдал
Н. Изима-Мирен
64'
51'
Замена
Б. Куйперс
️️️️
Д. Амофа
43'
Желтая карточка
Б. Адеканье
ГОЛ! 1:0!
М. Виттек
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
7
Рашан Фернандес
ПВ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
3-2-3-1
37
Шерпен
21
Меленстен
77
Изима-Мирен
6
Фламинго
32
Виттек
42
Манхоф
8
ван Гинкел
10
Козловски
22
Беро
30
Санко
3-1-1-2-3
12
де Ланж
20
Дейл
3
Фонтан
6
Амофа
11
Виллумсон
21
Идзес
7
Фернандес
88
Ромменс
24
Льянсана
3
Лидберг
11
Адеканье
30
Санко
5
Ороз
5
Ороз
30
Санко
2
Аркю
37
Хайек
37
Хайек
2
Аркю
10
Козловски
6
Тронстад
6
Тронстад
10
Козловски
8
ван Гинкел
8
Домджони
8
Домджони
8
ван Гинкел
42
Манхоф
9
9
42
Манхоф
6
Амофа
5
Куйперс
5
Куйперс
6
Амофа
11
Адеканье
8
Линтхорст
8
Линтхорст
11
Адеканье
24
Льянсана
27
27
24
Льянсана
7
Фернандес
19
Соу
19
Соу
7
Фернандес
Остались в запасе
Витесс
Гоу Эхед Иглс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Витесс - Гоу Эхед Иглс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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