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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Витесс
Утрехт - Витесс: обзор матча 11 сентября 2022
Утрехт
11.09.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 6 тур
1 : 0
Завершен
Витесс
84'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Витесс
86'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Э. Корнелиссе
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
О. Буссаид
85'
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
84'
79'
Желтая карточка
М. Виттек
Замена
D. Warmerdam
️️️️
Д. ван дер Куст
78'
Замена
Р. Клюйверт
️️️️
М. Саньян
78'
56'
Замена
М. Санко
️️️️
Г. Видович
56'
Замена
М. Манхоф
️️️️
К. Козловски
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Л. Броуверс
46'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Х. тер Авест
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
4-2-1-3
1
Баркас
2
ван дер Маарел
5
ван дер Куст
93
Саньян
5
тер Авест
20
Броуверс
21
Торнстра
49
Буссаид
7
Силла
12
Дост
9
Дувикас
3-2-3-2
37
Шерпен
21
Меленстен
2
Аркю
6
Фламинго
6
Корнелиссе
32
Виттек
6
Тронстад
10
Козловски
22
Беро
21
Бялек
40
Видович
5
тер Авест
2
Клайбер
2
Клайбер
5
тер Авест
20
Броуверс
70
Боздоган
70
Боздоган
20
Броуверс
93
Саньян
13
Клюйверт
13
Клюйверт
93
Саньян
5
ван дер Куст
4
4
5
ван дер Куст
49
Буссаид
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
49
Буссаид
10
Козловски
42
Манхоф
42
Манхоф
10
Козловски
40
Видович
30
Санко
30
Санко
40
Видович
6
Корнелиссе
8
Фредериксен
8
Фредериксен
6
Корнелиссе
Остались в запасе
Утрехт
Витесс
16
Калвин Ратси
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
4
Ферру
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
41
Наоки Маэда
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
10
Дишон Редан
ЦФ
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
4
Ферру
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Утрехт - Витесс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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