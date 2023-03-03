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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - АЗ Алкмаар
Витесс - АЗ Алкмаар: обзор матча 03 марта 2023
Витесс
03.03.2023, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
0 : 1
Завершен
АЗ Алкмаар
29'
Й. Карлссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - АЗ Алкмаар
86'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Карлссон
85'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Одгор
Замена
Р. Япи
️️️️
С. Тронстад
82'
Замена
S. van Duivenbooden
️️️️
Д. Ороз
82'
73'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
66'
Замена
З. Бурместер
️️️️
Д. Михайлович
66'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
Замена
Г. Видович
️️️️
К. Козловски
54'
Замена
Б. Бялек
️️️️
К. Аркю
46'
29'
ГОЛ! 0:1!
Й. Карлссон
Пас отдал
М. Керкез
Замена
Р. Фламинго
️️️️
Н. Изима-Мирен
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
4
Льюис Схаутен
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
3-2-4
37
Шерпен
5
Ороз
77
Изима-Мирен
21
Меленстен
32
Виттек
42
Манхоф
6
Тронстад
22
Беро
10
Козловски
8
ван Гинкел
4-2-1-3
13
Райан
28
Сугавара
4
Хацидиакос
3
Гос
6
Керкез
21
Мейнанс
14
Рейндерс
10
Михайлович
21
Карлссон
14
Павлидис
21
Одгор
77
Изима-Мирен
6
Фламинго
6
Фламинго
77
Изима-Мирен
6
Тронстад
27
Япи
27
Япи
6
Тронстад
10
Козловски
40
Видович
40
Видович
10
Козловски
5
Ороз
9
9
5
Ороз
2
Аркю
21
Бялек
21
Бялек
2
Аркю
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
10
Михайлович
10
Бурместер
10
Бурместер
10
Михайлович
21
Одгор
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Одгор
21
Карлссон
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Карлссон
Остались в запасе
Витесс
АЗ Алкмаар
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Льюис Схаутен
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
4
Льюис Схаутен
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Витесс - АЗ Алкмаар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
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