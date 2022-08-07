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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Фейеноорд
Витесс - Фейеноорд: обзор матча 07 августа 2022
Витесс
07.08.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
2 : 5
Завершен
Фейеноорд
19'
М. Манхоф
56'
Н. Фредериксен
31'
П. Валемарк
41'
Данило
61'
Я. Дилросун
66'
Данило
69'
Л. Гертрейда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Фейеноорд
Замена
Р. Япи
️️️️
К. Аркю
87'
84'
Замена
К. Бассетт
️️️️
Данило
Замена
Д. Хейсман
️️️️
М. Манхоф
78'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Н. Фредериксен
78'
73'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Я. Дилросун
69'
ГОЛ! 2:5!
Л. Гертрейда
Пас отдал
Й. Торнстра
66'
ГОЛ! 2:4!
Данило
65'
Замена
У. Идрисси
️️️️
П. Валемарк
65'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
С. Шиманьски
61'
ГОЛ! 2:3!
Я. Дилросун
Пас отдал
К. Тимбер
Замена
М. Санко
️️️️
Т. Домджони
58'
ГОЛ! 2:2!
Н. Фредериксен
Пас отдал
М. Манхоф
56'
45'
+1
Желтая карточка
С. Шиманьски
41'
ГОЛ! 1:2!
Данило
Пас отдал
С. Шиманьски
Желтая карточка
Ферру
40'
Желтая карточка
С. Тронстад
36'
31'
ГОЛ! 1:1!
П. Валемарк
Пас отдал
С. Шиманьски
ГОЛ! 1:0!
М. Манхоф
Пас отдал
М. Виттек
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
18
Гернот Траунер
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
23
Дан Хейсман
АП
30
Мохамед Санко
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
3-2-3-1
1
Хувен
4
Ферру
21
Меленстен
6
Корнелиссе
32
Виттек
42
Манхоф
8
Домджони
6
Тронстад
22
Беро
8
Фредериксен
4-1-1-3-1
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
14
Расмуссен
2
Гертрейда
14
Эушнес
23
Тимбер
10
Валемарк
17
Шиманьски
24
Дилросун
90
Данило
2
Аркю
27
Япи
27
Япи
2
Аркю
42
Манхоф
23
Хейсман
23
Хейсман
42
Манхоф
8
Домджони
30
Санко
30
Санко
8
Домджони
8
Фредериксен
29
Бейтинк
29
Бейтинк
8
Фредериксен
17
Шиманьски
21
Торнстра
21
Торнстра
17
Шиманьски
90
Данило
17
Бассетт
17
Бассетт
90
Данило
10
Валемарк
11
Идрисси
11
Идрисси
10
Валемарк
24
Дилросун
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
24
Дилросун
Остались в запасе
Витесс
Фейеноорд
48
Найджел ван Хаверен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Офир Марсиано
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Витесс - Фейеноорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
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