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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Витесс
АЗ Алкмаар - Витесс: обзор матча 07 января 2023
АЗ Алкмаар
07.01.2023, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 15 тур
1 : 1
Завершен
Витесс
77'
В. Павлидис
87'
М. Санко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Витесс
Желтая карточка
М. де Вит
90'
+3
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Карлссон
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
М. Санко
Пас отдал
К. Аркю
Замена
Р. Базур
️️️️
Й. Одгор
83'
82'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Г. Видович
82'
Замена
М. Санко
️️️️
М. Манхоф
82'
Замена
Р. Япи
️️️️
Б. Бялек
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Одгор
77'
71'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
М. Дийкс
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Д. Михайлович
61'
Желтая карточка
Ю. Сугавара
42'
35'
Желтая карточка
Г. Видович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
4-2-1-3
12
Верхюлст
34
де Вит
4
Хацидиакос
31
Беукема
28
Сугавара
14
Рейндерс
8
Класи
10
Михайлович
21
Карлссон
14
Павлидис
21
Одгор
3-2-3-2
37
Шерпен
6
Фламинго
21
Меленстен
2
Аркю
35
Дийкс
42
Манхоф
10
Козловски
6
Тронстад
22
Беро
21
Бялек
40
Видович
21
Одгор
23
Базур
23
Базур
21
Одгор
10
Михайлович
26
Эвьен
26
Эвьен
10
Михайлович
21
Карлссон
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Карлссон
35
Дийкс
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
35
Дийкс
21
Бялек
27
Япи
27
Япи
21
Бялек
42
Манхоф
30
Санко
30
Санко
42
Манхоф
40
Видович
8
Фредериксен
8
Фредериксен
40
Видович
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Витесс
31
Даниэл Ден
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Доминик Ороз
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча АЗ Алкмаар - Витесс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 0
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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