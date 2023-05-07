Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Витесс
Фортуна - Витесс: обзор матча 07 мая 2023
Фортуна
07.05.2023, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 31 тур
2 : 0
Завершен
Витесс
51'
П. Глэдон
76'
У. Эмбалу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Витесс
89'
Замена
Д. Ороз
️️️️
Н. Изима-Мирен
Замена
О. Озякуп
️️️️
К. Бистрович
85'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Т. Нослин
85'
Замена
Р. Вита
️️️️
У. Эмбалу
78'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Д. Кокс
78'
ГОЛ! 2:0!
У. Эмбалу
76'
Желтая карточка
Д. Сиовас
74'
74'
Замена
С. Тронстад
️️️️
М. Беро
Замена
Д. Сиовас
️️️️
Х. Наварро
70'
66'
Замена
Г. Видович
️️️️
М. ван Гинкел
66'
Замена
М. Джонатанс
️️️️
М. Манхоф
65'
Замена
Б. Бялек
️️️️
М. Санко
ГОЛ! 1:0!
П. Глэдон
Пас отдал
И. Пинту
51'
50'
Желтая карточка
Р. Фламинго
Желтая карточка
Р. Гут
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Фортуна
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
4-2-3-1
1
Пандур
27
Кокс
3
Гут
12
Пинту
23
Наварро
21
Эрдоган
8
Бистрович
14
Кордоба
14
Нослин
11
Эмбалу
19
Глэдон
3-2-3-1
37
Шерпен
6
Фламинго
77
Изима-Мирен
21
Меленстен
32
Виттек
42
Манхоф
22
Беро
8
ван Гинкел
10
Козловски
30
Санко
11
Эмбалу
21
Вита
21
Вита
11
Эмбалу
23
Наварро
22
Сиовас
22
Сиовас
23
Наварро
27
Кокс
6
Дуарте
6
Дуарте
27
Кокс
8
Бистрович
15
Озякуп
15
Озякуп
8
Бистрович
14
Нослин
29
Бейтинк
29
Бейтинк
14
Нослин
77
Изима-Мирен
5
Ороз
5
Ороз
77
Изима-Мирен
22
Беро
6
Тронстад
6
Тронстад
22
Беро
42
Манхоф
26
Джонатанс
26
Джонатанс
42
Манхоф
30
Санко
21
Бялек
21
Бялек
30
Санко
8
ван Гинкел
40
Видович
40
Видович
8
ван Гинкел
Остались в запасе
Фортуна
Витесс
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
22
Том Хендрикс
ВР
1
Яник ван Ош
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
7
Тунахан Таски
ПВ
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Фортуна - Витесс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
Все
Фортуна
Витесс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+