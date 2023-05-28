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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Витесс
Фейеноорд - Витесс: обзор матча 28 мая 2023
Фейеноорд
28.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
0 : 1
Завершен
Витесс
43'
М. ван Гинкел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Витесс
79'
Замена
Р. Япи
️️️️
К. Козловски
79'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
М. Манхоф
Замена
Я. Расмуссен
️️️️
К. Тимбер
78'
69'
Желтая карточка
Д. Ороз
67'
Желтая карточка
К. Козловски
Замена
Данило
️️️️
Н. Касанвирьо
66'
58'
Замена
С. Тронстад
️️️️
М. ван Гинкел
58'
Замена
М. Санко
️️️️
Б. Бялек
Замена
Я. Дилросун
️️️️
А. Джаханбакш
58'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
58'
Замена
И. Пайшао
️️️️
У. Идрисси
46'
43'
ГОЛ! 0:1!
М. ван Гинкел
Пас отдал
М. Манхоф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
90
Данило
ЦФ
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
22
Матуш Беро
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
21
Касанвирьо
17
Ганцко
2
Гертрейда
23
Тимбер
10
Кекчю
11
Идрисси
17
Шиманьски
11
Джаханбакш
29
Хименес
3-2-2-1
37
Шерпен
5
Ороз
2
Аркю
77
Изима-Мирен
42
Манхоф
32
Виттек
8
ван Гинкел
10
Козловски
21
Бялек
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
23
Тимбер
14
Расмуссен
14
Расмуссен
23
Тимбер
11
Идрисси
14
Пайшао
14
Пайшао
11
Идрисси
11
Джаханбакш
24
Дилросун
24
Дилросун
11
Джаханбакш
21
Касанвирьо
90
Данило
90
Данило
21
Касанвирьо
42
Манхоф
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
42
Манхоф
10
Козловски
27
Япи
27
Япи
10
Козловски
8
ван Гинкел
6
Тронстад
6
Тронстад
8
ван Гинкел
21
Бялек
30
Санко
30
Санко
21
Бялек
Остались в запасе
Фейеноорд
Витесс
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
20
Дан Райцигер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Фейеноорд - Витесс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
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