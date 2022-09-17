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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Волендам
Витесс - Волендам: обзор матча 17 сентября 2022
Витесс
17.09.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 7 тур
1 : 1
Завершен
Волендам
48'
Б. Бялек
21'
Р. Мюрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Волендам
87'
Замена
О. Буур
️️️️
Р. Мюрен
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Э. Корнелиссе
85'
Замена
Р. Япи
️️️️
Б. Бялек
85'
Желтая карточка
Э. Корнелиссе
78'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Г. Видович
76'
Замена
М. Манхоф
️️️️
К. Козловски
71'
64'
Замена
И. Эль-Кадири
️️️️
Д. ван Мегем
64'
Замена
Х. Верман
️️️️
Б. Улд-Чих
62'
Желтая карточка
Ф. Станкович
Желтая карточка
Б. Бялек
62'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бялек
Пас отдал
К. Козловски
48'
37'
Замена
А. Дуири
️️️️
Б. Плат
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мюрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
7
Дэрил ван Мегем
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
3-2-3-2
37
Шерпен
21
Меленстен
6
Фламинго
6
Корнелиссе
32
Виттек
2
Аркю
22
Беро
10
Козловски
6
Тронстад
40
Видович
21
Бялек
3-3-2-2
1
Станкович
2
Джон Маркин
5
Бенамар
4
Мбуямба
4
Плат
6
Эйтинг
4
Мирани
11
Ористанио
7
ван Мегем
21
Мюрен
77
Улд-Чих
10
Козловски
42
Манхоф
42
Манхоф
10
Козловски
21
Бялек
27
Япи
27
Япи
21
Бялек
40
Видович
8
Фредериксен
8
Фредериксен
40
Видович
6
Корнелиссе
29
Бейтинк
29
Бейтинк
6
Корнелиссе
21
Мюрен
2
Буур
2
Буур
21
Мюрен
4
Плат
16
Дуири
16
Дуири
4
Плат
77
Улд-Чих
9
Верман
9
Верман
77
Улд-Чих
7
ван Мегем
11
Эль-Кадири
11
Эль-Кадири
7
ван Мегем
Остались в запасе
Витесс
Волендам
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Витесс - Волендам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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