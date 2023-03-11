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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Витесс
Спарта - Витесс: обзор матча 11 марта 2023
Спарта
11.03.2023, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 25 тур
3 : 1
Завершен
Витесс
11'
А. Верскуерен
45'
К. Сайто
87'
Д. Китолано
7'
Д. Ороз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Витесс
ГОЛ! 3:1!
Д. Китолано
Пас отдал
В. ван Крой
87'
85'
Замена
Э. Корнелиссе
️️️️
М. ван Гинкел
Замена
Ю. Намли
️️️️
К. Сайто
82'
Замена
Д. Абелс
️️️️
Ш. Самбо
81'
80'
Красная карточка
М. Виттек
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
74'
71'
Замена
Г. Видович
️️️️
К. Козловски
71'
Замена
Б. Бялек
️️️️
М. Санко
ГОЛ! 2:1!
К. Сайто
45'
18'
Желтая карточка
М. Виттек
ГОЛ! 1:1!
А. Верскуерен
Пас отдал
В. ван Крой
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ороз
Пас отдал
К. Козловски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
28
Tim Coremans
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Олий
20
Самбо
44
Эрдхуйзен
18
Пинту
3
Вриндс
14
ван Мюллем
16
Китолано
24
Верскуерен
32
ван Крой
14
Сайто
9
Лауритсен
3-2-4-1
37
Шерпен
6
Фламинго
5
Ороз
21
Меленстен
32
Виттек
42
Манхоф
8
ван Гинкел
10
Козловски
22
Беро
6
Тронстад
30
Санко
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
20
Самбо
2
Абелс
2
Абелс
20
Самбо
14
Сайто
7
Намли
7
Намли
14
Сайто
8
ван Гинкел
6
Корнелиссе
6
Корнелиссе
8
ван Гинкел
10
Козловски
40
Видович
40
Видович
10
Козловски
30
Санко
21
Бялек
21
Бялек
30
Санко
Остались в запасе
Спарта
Витесс
30
Делано ван Крой
ВР
28
Tim Coremans
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
2
Карлан Аркю
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
28
Tim Coremans
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
2
Карлан Аркю
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Спарта - Витесс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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