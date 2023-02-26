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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Аякс
Витесс - Аякс: обзор матча 26 февраля 2023
Витесс
26.02.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 23 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
30'
М. ван Гинкел
32'
Д. Классен
54'
Э. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Аякс
Замена
Р. Япи
️️️️
М. Меленстен
85'
Замена
Г. Видович
️️️️
С. Тронстад
80'
80'
Замена
Й. Хато
️️️️
О. Вейндал
Замена
Б. Бялек
️️️️
М. ван Гинкел
79'
75'
Желтая карточка
О. Вейндал
73'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергвейн
54'
ГОЛ! 1:2!
Э. Альварес
Пас отдал
Д. Тадич
52'
Желтая карточка
Э. Альварес
46'
Замена
К. Бейсси
️️️️
С. Бергейс
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
ГОЛ! 1:0!
М. ван Гинкел
Пас отдал
М. Виттек
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
Главный тренер
Филлип Коку
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
3-2-4
37
Шерпен
5
Ороз
77
Изима-Мирен
21
Меленстен
42
Манхоф
32
Виттек
6
Тронстад
10
Козловски
22
Беро
8
ван Гинкел
3-1-2-3-1
28
Рульи
2
Ренш
12
Тимбер
5
Вейндал
4
Альварес
23
Бергейс
24
Тэйлор
10
Тадич
20
Кудус
34
Бергвейн
18
Классен
21
Меленстен
27
Япи
27
Япи
21
Меленстен
6
Тронстад
40
Видович
40
Видович
6
Тронстад
8
ван Гинкел
21
Бялек
21
Бялек
8
ван Гинкел
23
Бергейс
3
Бейсси
3
Бейсси
23
Бергейс
5
Вейндал
21
Хато
21
Хато
5
Вейндал
34
Бергвейн
9
Бробби
9
Бробби
34
Бергвейн
Остались в запасе
Витесс
Аякс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Юри Регер
ЦП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Витесс - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
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