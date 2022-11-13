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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Витесс
Гоу Эхед Иглс - Витесс: обзор матча 13 ноября 2022
Гоу Эхед Иглс
13.11.2022, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
2 : 2
Завершен
Витесс
8'
Ф. Ромменс
20'
Ф. Ромменс
49'
М. Беро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Витесс
90'
+2
Желтая карточка
М. Беро
Замена
С. Соу
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
89'
Желтая карточка
Э. Льянсана
85'
Замена
Г. Наубер
️️️️
И. Лидберг
81'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Э. Линтхорст
71'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Б. Адеканье
71'
67'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
М. Манхоф
67'
Замена
Т. Хайек
️️️️
Г. Видович
64'
Желтая карточка
К. Козловски
63'
Желтая карточка
М. Виттек
61'
Желтая карточка
С. Тронстад
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Беро
Пас отдал
М. Виттек
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ромменс
20'
8'
Желтая карточка
Р. Фламинго
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ромменс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
6
Джамал Амофа
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
27
Finn Stokkers
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
2-1-1-2-4
12
де Ланж
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
21
Идзес
20
Эдвардсен
88
Ромменс
6
Амофа
3
Лидберг
11
Адеканье
8
Линтхорст
3-2-3-1
20
Райцигер
2
Аркю
6
Фламинго
6
Корнелиссе
27
Япи
42
Манхоф
10
Козловски
6
Тронстад
22
Беро
40
Видович
11
Адеканье
27
27
11
Адеканье
3
Лидберг
3
Наубер
3
Наубер
3
Лидберг
8
Линтхорст
24
Льянсана
24
Льянсана
8
Линтхорст
20
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
20
Эдвардсен
40
Видович
37
Хайек
37
Хайек
40
Видович
42
Манхоф
8
Фредериксен
8
Фредериксен
42
Манхоф
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Витесс
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
Главный тренер
Деннис Деммерс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Витесс
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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