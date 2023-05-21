Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Гронинген
Витесс - Гронинген: обзор матча 21 мая 2023
Витесс
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
6 : 0
Завершен
Гронинген
4'
М. Манхоф
45+2'
М. Меленстен
56'
М. Манхоф
71'
Г. Видович
74'
М. Манхоф
84'
С. Тронстад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Гронинген
ГОЛ! 6:0!
С. Тронстад
Пас отдал
Р. Фламинго
84'
81'
Замена
Л. Валенте
️️️️
Л. Дуарте
Замена
Т. Хайек
️️️️
Д. Ороз
78'
Замена
М. Джонатанс
️️️️
М. ван Гинкел
78'
Замена
Й. Хувен
️️️️
К. Шерпен
77'
ГОЛ! 5:0!
М. Манхоф
Пас отдал
М. Меленстен
74'
ГОЛ! 4:0!
Г. Видович
Пас отдал
М. Виттек
71'
Замена
С. Тронстад
️️️️
М. Беро
68'
Замена
Г. Видович
️️️️
К. Козловски
67'
64'
Замена
Т. ван Берген
️️️️
О. Антман
63'
Замена
Т. Блокзийл
️️️️
Р. Балкер
63'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Й. Хове
ГОЛ! 3:0!
М. Манхоф
Пас отдал
М. ван Гинкел
56'
ГОЛ! 2:0!
М. Меленстен
Пас отдал
М. Манхоф
45'
+2
45'
+1
Замена
Я. де Бор
️️️️
Т. Суслов
44'
Красная карточка
П. Левенбург
Желтая карточка
М. ван Гинкел
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Манхоф
Пас отдал
К. Козловски
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
12
Радинио Балкер
ЦЗ
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
8
Йохан Хове
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
12
Ян де Бор
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
3-2-3-1
37
Шерпен
6
Фламинго
77
Изима-Мирен
21
Меленстен
32
Виттек
42
Манхоф
8
ван Гинкел
10
Козловски
22
Беро
21
Бялек
4-1-1-4
41
Левенбург
14
22
Серенсен
24
Мусампа
12
Балкер
8
Хове
25
Мяяття
9
Пепи
11
Антман
6
Дуарте
10
Суслов
37
Шерпен
1
Хувен
1
Хувен
37
Шерпен
5
Ороз
37
Хайек
37
Хайек
5
Ороз
22
Беро
6
Тронстад
6
Тронстад
22
Беро
8
ван Гинкел
26
Джонатанс
26
Джонатанс
8
ван Гинкел
10
Козловски
40
Видович
40
Видович
10
Козловски
10
Суслов
12
де Бор
12
де Бор
10
Суслов
12
Балкер
3
Блокзийл
3
Блокзийл
12
Балкер
8
Хове
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
8
Хове
6
Дуарте
10
Валенте
10
Валенте
6
Дуарте
11
Антман
26
ван Берген
26
ван Берген
11
Антман
Остались в запасе
Витесс
Гронинген
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
24
Dirk Baron
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
30
Мохамед Санко
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
19
Daleho Irandust
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Витесс - Гронинген
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
Новости команд
Все
Витесс
Гронинген
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 13:30
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Эредивизи: шансы «Гронингена» и «Виллема II» на победу в матче 14-го тура
Вчера, 13:30
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+