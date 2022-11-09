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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Витесс
Аякс - Витесс: обзор матча 09 ноября 2022
Аякс
09.11.2022, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 12 тур
2 : 2
Завершен
Витесс
6'
Д. Тадич
79'
Л. Лукка
25'
М. Манхоф
74'
М. Манхоф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Витесс
90'
+8
Замена
Г. де Регт
️️️️
К. Козловски
Желтая карточка
Ф. Консейсау
90'
84'
Желтая карточка
Д. Райцигер
ГОЛ! 2:2!
Л. Лукка
Пас отдал
Д. Блинд
79'
Замена
Л. Лукка
️️️️
С. Бергвейн
79'
75'
Замена
Т. Домджони
️️️️
Р. Япи
75'
Замена
М. Санко
️️️️
М. Манхоф
75'
Замена
Ферру
️️️️
М. Виттек
74'
ГОЛ! 1:2!
М. Манхоф
Пас отдал
М. Беро
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Ренш
73'
62'
Замена
Т. Хайек
️️️️
Г. Видович
Замена
Д. Блинд
️️️️
О. Вейндал
59'
Замена
Б. Бробби
️️️️
М. Кудус
59'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Д. Классен
59'
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Манхоф
Пас отдал
М. Виттек
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
Пас отдал
С. Бергвейн
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
4-2-3-1
22
Пасвер
5
Вейндал
2
Ренш
12
Тимбер
3
Бейсси
23
Бергейс
24
Тэйлор
10
Тадич
20
Кудус
34
Бергвейн
18
Классен
3-2-3-1
20
Райцигер
2
Аркю
6
Фламинго
6
Корнелиссе
27
Япи
32
Виттек
6
Тронстад
10
Козловски
22
Беро
40
Видович
5
Вейндал
17
Блинд
17
Блинд
5
Вейндал
2
Ренш
3
Санчес
3
Санчес
2
Ренш
18
Классен
7
Консейсау
7
Консейсау
18
Классен
20
Кудус
9
Бробби
9
Бробби
20
Кудус
34
Бергвейн
20
Лукка
20
Лукка
34
Бергвейн
40
Видович
37
Хайек
37
Хайек
40
Видович
32
Виттек
4
Ферру
4
Ферру
32
Виттек
27
Япи
8
Домджони
8
Домджони
27
Япи
10
Козловски
11
де Регт
11
де Регт
10
Козловски
42
Манхоф
30
Санко
30
Санко
42
Манхоф
Остались в запасе
Аякс
Витесс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
1
Джей Гортер
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
7
Лукас Окампос
ЛВ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Аякс - Витесс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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