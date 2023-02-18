Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Витесс
Волендам - Витесс: обзор матча 18 февраля 2023
Волендам
18.02.2023, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 22 тур
2 : 0
Завершен
Витесс
12'
Д. ван Мегем
68'
Д. ван Мегем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Витесс
81'
Замена
М. Санко
️️️️
Р. Фламинго
81'
Замена
М. Джонатанс
️️️️
Г. Видович
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Ф. Антонуччи
79'
75'
Замена
С. Тронстад
️️️️
Д. Ороз
75'
Замена
S. van Duivenbooden
️️️️
Б. Бялек
ГОЛ! 2:0!
Д. ван Мегем
Пас отдал
Д. Флинт
68'
Замена
Х. Верман
️️️️
Г. Ористанио
61'
58'
Замена
К. Козловски
️️️️
Р. Япи
Желтая карточка
Д. Флинт
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. ван Мегем
Пас отдал
Ф. Антонуччи
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
10
Франческо Антонуччи
АП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
22
Матуш Беро
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
8
Флоран Да Силва
ЦП
26
Гивайро Рид
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
3-3-1-2-1
22
Лауверс
4
Мбуямба
3
Флинт
5
Бенамар
2
Джон Маркин
6
Эйтинг
4
Плат
6
Твигт
10
Антонуччи
11
Ористанио
7
ван Мегем
3-2-1-2
37
Шерпен
5
Ороз
21
Меленстен
6
Фламинго
27
Япи
42
Манхоф
22
Беро
21
Бялек
40
Видович
10
Антонуччи
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
10
Антонуччи
11
Ористанио
9
Верман
9
Верман
11
Ористанио
27
Япи
10
Козловски
10
Козловски
27
Япи
5
Ороз
6
Тронстад
6
Тронстад
5
Ороз
40
Видович
26
Джонатанс
26
Джонатанс
40
Видович
21
Бялек
9
9
21
Бялек
6
Фламинго
30
Санко
30
Санко
6
Фламинго
Остались в запасе
Волендам
Витесс
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
26
Гивайро Рид
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Главный тренер
Филлип Коку
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
29
Rob Tol
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
8
Флоран Да Силва
ЦП
26
Гивайро Рид
ЦП
30
Flip Klomp
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Филлип Коку
Статистика матча Волендам - Витесс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Крас Стадион
Новости команд
Все
Волендам
Витесс
«Волендам» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.7
13 марта
«Волендам» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.7
28 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«Зволле» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 07 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
6 февраля
«Волендам» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.4
31 января
«Волендам» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.7
13 марта
«Волендам» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.7
28 февраля
«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70
20 февраля
«Зволле» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 07 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
6 февраля
«Волендам» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.4
31 января
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+