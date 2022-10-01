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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Витесс
Твенте - Витесс: обзор матча 01 октября 2022
Твенте
01.10.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
3 : 0
Завершен
Витесс
37'
Д. Бренет
74'
В. Мисиджан
90+3'
Г. Смал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Витесс
ГОЛ! 3:0!
Г. Смал
90'
+3
Замена
В. Брама
️️️️
М. Киоло
87'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Хилгерс
83'
Замена
М. Угальде
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
83'
82'
Замена
Р. Япи
️️️️
Б. Бялек
82'
Замена
Г. Видович
️️️️
К. Козловски
82'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
М. Манхоф
Замена
Х. Цолис
️️️️
В. Черны
75'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Влап
75'
ГОЛ! 2:0!
В. Мисиджан
Пас отдал
М. Киоло
74'
67'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
М. Виттек
53'
Желтая карточка
М. Виттек
Желтая карточка
Р. Преппер
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Бренет
Пас отдал
В. Черны
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
6
Вут Брама
ЦП
14
Сем Стейн
АП
6
Casper Staring
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
4-2-1-3
22
Тытонь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
6
Киоло
6
Зерруки
14
Влап
7
Мисиджан
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
3-2-3-1
37
Шерпен
21
Меленстен
6
Корнелиссе
2
Аркю
32
Виттек
42
Манхоф
22
Беро
6
Тронстад
10
Козловски
21
Бялек
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
6
Киоло
6
Брама
6
Брама
6
Киоло
14
Влап
14
Стейн
14
Стейн
14
Влап
18
Черны
17
Цолис
17
Цолис
18
Черны
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
21
Бялек
27
Япи
27
Япи
21
Бялек
10
Козловски
40
Видович
40
Видович
10
Козловски
42
Манхоф
29
Бейтинк
29
Бейтинк
42
Манхоф
32
Виттек
8
Фредериксен
8
Фредериксен
32
Виттек
Остались в запасе
Твенте
Витесс
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
21
Sam Karssies
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
6
Casper Staring
ЦФ
10
Thijs van Leeuwen
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
20
Дан Райцигер
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Твенте - Витесс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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