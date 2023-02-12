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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Утрехт
Витесс - Утрехт: обзор матча 12 февраля 2023
Витесс
12.02.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 21 тур
2 : 0
Завершен
Утрехт
64'
М. Манхоф
90+4'
М. Виттек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Утрехт
ГОЛ! 2:0!
М. Виттек
Пас отдал
М. Санко
90'
+4
Замена
Т. Хайек
️️️️
М. Манхоф
90'
+2
Замена
М. Санко
️️️️
Б. Бялек
88'
87'
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
М. ван дер Маарел
84'
Желтая карточка
Й. Торнстра
83'
Замена
А. Декотт
️️️️
С. ван де Стрек
65'
Замена
В. Йенсен
️️️️
Т. Бут
65'
Замена
Л. Броуверс
️️️️
Д. Боздоган
65'
Замена
Н. Маэда
️️️️
О. Буссаид
ГОЛ! 1:0!
М. Манхоф
64'
53'
Желтая карточка
Д. Боздоган
Замена
Р. Япи
️️️️
Г. Видович
52'
Красная карточка
К. Аркю
51'
Желтая карточка
Д. Ороз
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
37
Кьел Шерпен
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
21
Рубен Клюйверт
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
41
Наоки Маэда
ПВ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
3-2-1-2
37
Шерпен
5
Ороз
21
Меленстен
77
Изима-Мирен
32
Виттек
42
Манхоф
8
ван Гинкел
21
Бялек
40
Видович
4-1-3-1-1
1
Баркас
2
Клайбер
21
Клюйверт
2
ван дер Маарел
3
ван дер Хоорн
21
Торнстра
70
Боздоган
18
Бут
22
ван де Стрек
49
Буссаид
9
Дувикас
42
Манхоф
37
Хайек
37
Хайек
42
Манхоф
40
Видович
27
Япи
27
Япи
40
Видович
21
Бялек
30
Санко
30
Санко
21
Бялек
70
Боздоган
20
Броуверс
20
Броуверс
70
Боздоган
18
Бут
55
Йенсен
55
Йенсен
18
Бут
2
ван дер Маарел
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
2
ван дер Маарел
49
Буссаид
41
Маэда
41
Маэда
49
Буссаид
22
ван де Стрек
9
Декотт
9
Декотт
22
ван де Стрек
Остались в запасе
Витесс
Утрехт
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Остались в запасе
1
Тиймен Ниджуис
ВР
1
Фабиан де Кейзер
ВР
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
25
Christopher Mamengi
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Витесс - Утрехт
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
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