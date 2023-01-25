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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Твенте
Витесс - Твенте: обзор матча 25 января 2023
Витесс
25.01.2023, среда, 20:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
2 : 2
Завершен
Твенте
44'
Р. Преппер (АГ)
52'
М. Беро
33'
Р. ван Вольфсвинкел (П)
59'
В. Черны
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Твенте
Желтая карточка
Д. Ороз
90'
+6
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
М. Манхоф
88'
Замена
М. Джонатанс
️️️️
Г. Видович
88'
86'
Замена
Д. Ротс
️️️️
В. Черны
78'
Замена
Х. Цолис
️️️️
В. Мисиджан
60'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
Р. Преппер
60'
Замена
С. Стейн
️️️️
М. Киоло
59'
ГОЛ! 2:2!
В. Черны
Замена
М. Санко
️️️️
Б. Бялек
57'
Замена
Т. Домджони
️️️️
К. Козловски
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Беро
Пас отдал
Б. Бялек
52'
46'
Замена
Д. Бренет
️️️️
А. Сампстед
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Преппер
44'
33'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Замена
Д. Ороз
️️️️
С. Тронстад
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
3-2-3-2
20
Райцигер
2
Аркю
6
Фламинго
21
Меленстен
42
Манхоф
32
Виттек
6
Тронстад
10
Козловски
22
Беро
40
Видович
21
Бялек
4-2-1-3
1
Уннершталь
2
Сампстед
2
Хилгерс
3
Преппер
5
Смал
6
Зерруки
6
Киоло
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
18
Черны
7
Мисиджан
42
Манхоф
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
42
Манхоф
6
Тронстад
5
Ороз
5
Ороз
6
Тронстад
10
Козловски
8
Домджони
8
Домджони
10
Козловски
40
Видович
26
Джонатанс
26
Джонатанс
40
Видович
21
Бялек
30
Санко
30
Санко
21
Бялек
3
Преппер
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
3
Преппер
2
Сампстед
30
Бренет
30
Бренет
2
Сампстед
6
Киоло
14
Стейн
14
Стейн
6
Киоло
7
Мисиджан
17
Цолис
17
Цолис
7
Мисиджан
18
Черны
11
Ротс
11
Ротс
18
Черны
Остались в запасе
Витесс
Твенте
15
Маркус Шуберт
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Витесс - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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