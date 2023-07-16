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Габриэль Перейра
Статистика
Габриэль Перейра - статистика
Завершил карьеру
1 августа 2001 (25), Сан-Паулу
#5 | Нападающий
175 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Катар. Лига звезд 2024/2025
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Бразилия. Серия А 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Йорк Сити
22
6
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 33 тур
Филадельфия Юнион
2 : 1
16.07.2023
Нью-Йорк Сити
83' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Коламбус
1 : 1
09.07.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 87'
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
06.07.2023
Шарлотт
62' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Портленд
1 : 1
25.06.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 46'
США. МЛС, 26 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
22.06.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 76'
1, 56'
США. МЛС, 26 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
17.06.2023
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Реал Солт-Лейк
0 : 0
11.06.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 73'
32'
США. МЛС, 23 тур
Нью-Йорк Сити
0 : 0
03.06.2023
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 74'
США. МЛС, 22 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 3
01.06.2023
Цинциннати
1' - 90'
66'
США. МЛС, 20 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 3
28.05.2023
Филадельфия Юнион
1' - 90'
30'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
1 : 1
18.05.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
14.05.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
3 : 2
07.05.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
37'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 1
23.04.2023
Даллас
1' - 78'
50'
США. МЛС, 11 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
16.04.2023
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
09.04.2023
Атланта Юнайтед
64' - 90'
72'
США. МЛС, 8 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
02.04.2023
Нью-Йорк Сити
65' - 90'
80'
США. МЛС, 7 тур
Динамо Хьюстон
1 : 0
26.03.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 68'
США. МЛС, 5 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 2
19.03.2023
Ди Си Юнайтед
1' - 68'
37'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 0
12.03.2023
Интер Майами
1' - 77'
США. МЛС, 3 тур
Чикаго Файр
1 : 1
05.03.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
39'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
2 : 0
26.02.2023
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
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