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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед: обзор матча 19 марта 2023
Нью-Йорк Сити
19.03.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 5 тур
3 : 2
Завершен
Ди Си Юнайтед
17'
Т. Магно
37'
С. Родригес
88'
Т. Андраде
46'
К. Бентеке
90'
С. Бирнбаум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
90'
ГОЛ! 3:2!
С. Бирнбаум
Пас отдал
М. Клих
ГОЛ! 3:1!
Т. Андраде
Пас отдал
С. Родригес
88'
Замена
Т. Андраде
️️️️
Т. Магно
80'
78'
Замена
Y. Asad
️️️️
П. Сантуш
Желтая карточка
М. Пеллегрини
73'
Замена
А. Моралес
️️️️
Г. Перейра
68'
60'
Замена
M. Akinmboni
️️️️
М. Йеахсе
58'
Желтая карточка
М. Йеахсе
Желтая карточка
С. Родригес
53'
49'
Желтая карточка
В. Пальссон
46'
ГОЛ! 2:1!
К. Бентеке
Пас отдал
М. Клих
46'
Замена
В. Пальссон
️️️️
Р. Канус
46'
Замена
П. Сантуш
️️️️
Н. Роберта
46'
Замена
J. Greene
️️️️
Руан
ГОЛ! 2:0!
С. Родригес
Пас отдал
Г. Перейра
37'
ГОЛ! 1:0!
Т. Магно
17'
8'
Желтая карточка
Р. Канус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Ди Си Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
6
Моханад Йеахсе
ЛЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
35
Митя Иленич
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Ди Си Юнайтед
26
Alex Bono
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
6
Matai Akinmboni
ЦЗ
33
Jacob Greene
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
27
Yamil Asad
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
25
Jackson Hopkins
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
4-1-3-3
13
Куфре
13
Мартинс
6
Сэндс
25
Шано
55
Паркс
11
Магно
8
Родригес
11
Перейра
11
Пеллегрини
24
Грэй
13
3-2-2-3
21
33
Уильямс
15
Бирнбаум
6
Канус
13
Руан
6
Йеахсе
21
43
Клих
9
Роберта
8
20
Бентеке
11
Перейра
27
Моралес
27
Моралес
11
Перейра
11
Магно
11
Андраде
11
Андраде
11
Магно
6
Йеахсе
6
6
6
Йеахсе
13
Руан
33
33
13
Руан
9
Роберта
7
Сантуш
7
Сантуш
9
Роберта
Сантуш
27
27
Сантуш
6
Канус
26
Пальссон
26
Пальссон
6
Канус
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Ди Си Юнайтед
49
Мэтт Фриз
ВР
35
Митя Иленич
ЦЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
26
Alex Bono
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
35
Митя Иленич
ЦЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
14
Kristian Fletcher
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
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