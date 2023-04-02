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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити: обзор матча 02 апреля 2023
Нью-Инглэнд Революшн
02.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 8 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
70'
К. Хиль
80'
Т. Магно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
Замена
Э. Фаррелл
️️️️
N. Buck
90'
+2
Замена
E. Boateng
️️️️
К. Макун
86'
80'
ГОЛ! 1:1!
Т. Магно
Пас отдал
Г. Перейра
80'
Замена
К. О'Тул
️️️️
Б. Куфре
Замена
J. Altidore
️️️️
Б. Вуд
73'
ГОЛ! 1:0!
К. Хиль
Пас отдал
Б. Вуд
70'
65'
Замена
Г. Перейра
️️️️
G. Segal
65'
Замена
А. Моралес
️️️️
К. Паркс
65'
Замена
Р. Ледесма
️️️️
М. Пеллегрини
Замена
Д. Борреро
️️️️
J. Panayotou
46'
32'
Желтая карточка
М. Иленич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
22
Henry Kessler
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ПЗ
21
Noel Buck
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Бобби Вуд
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
35
Митя Иленич
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
17
Gabriel Segal
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
77
Дилан Борреро
ЛВ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
17
Jozy Altidore
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
3-2-3-3
4
24
Джонс
4
Макун
22
5
Бай
21
22
10
Хиль
1
Петрович
7
Боу
17
Вуд
3-2-1-2-3
13
Мартинс
35
Иленич
6
Сэндс
25
Шано
13
Куфре
55
Паркс
8
Родригес
11
Магно
11
Пеллегрини
13
17
21
88
Фаррелл
88
Фаррелл
21
22
77
Борреро
77
Борреро
22
17
Вуд
17
17
17
Вуд
4
Макун
24
24
4
Макун
55
Паркс
27
Моралес
27
Моралес
55
Паркс
11
Пеллегрини
37
Ледесма
37
Ледесма
11
Пеллегрини
17
11
Перейра
11
Перейра
17
13
Куфре
22
О'Тул
22
О'Тул
13
Куфре
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
49
Мэтт Фриз
ВР
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Жилетт Стэдиум
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