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Расписание матчей
МЛС 2026
Шарлотт - Нью-Йорк Сити
Шарлотт - Нью-Йорк Сити: обзор матча 07 мая 2023
Шарлотт
07.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 15 тур
3 : 2
Завершен
Нью-Йорк Сити
8'
Э. Копетти
39'
Э. Копетти
74'
Р. Ледесма (АГ)
37'
Г. Перейра
57'
С. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлотт - Нью-Йорк Сити
Замена
B. Cambridge
️️️️
Э. Копетти
90'
+3
77'
Замена
К. О'Тул
️️️️
Б. Куфре
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Р. Ледесма
74'
Замена
K. Calderón Vargas
️️️️
Д. Мерам
72'
Замена
H. Diop
️️️️
O. McKinze Gaines II.
71'
Желтая карточка
Э. Копетти
66'
Замена
Б. Бронико
️️️️
A. Malanda
65'
63'
Желтая карточка
А. Моралес
57'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Родригес
46'
Замена
Т. Магно
️️️️
A. Jasson
ГОЛ! 2:1!
Э. Копетти
Пас отдал
Д. Мерам
39'
37'
ГОЛ! 1:1!
Г. Перейра
16'
Замена
М. Иленич
️️️️
Т. Грэй
Желтая карточка
Д. Мерам
14'
14'
Желтая карточка
Р. Ледесма
ГОЛ! 1:0!
Э. Копетти
8'
Желтая карточка
Д. Джонс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
22
Джастин Мерам
ЦП
29
Adilson Malanda
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
20
Деррик Джонс
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
55
Китон Паркс
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Шарлотт
13
Pablo Sisniega
ВР
5
Hamady Diop
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
23
Brandon Cambridge
ЦП
19
Christopher Hegardt
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
15
Justin Haak
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
3-1-1-5
1
Калина
14
Бирн
6
24
Линдси
8
Вествуд
22
Мерам
28
Свидерски
22
Копетти
14
20
Джонс
29
3-2-1-3-2
13
Мартинс
6
Сэндс
27
Моралес
24
Грэй
13
Куфре
55
Паркс
11
Перейра
8
Родригес
37
Ледесма
17
13
14
5
5
14
29
13
Бронико
13
Бронико
29
22
Копетти
23
23
22
Копетти
22
Мерам
18
18
22
Мерам
24
Грэй
35
Иленич
35
Иленич
24
Грэй
17
11
Магно
11
Магно
17
13
Куфре
22
О'Тул
22
О'Тул
13
Куфре
Остались в запасе
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
13
Pablo Sisniega
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
19
Christopher Hegardt
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
49
Мэтт Фриз
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Justin Haak
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
19
Christopher Hegardt
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Justin Haak
ЦФ
25
Cody Mizell
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Шарлотт - Нью-Йорк Сити
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Банк оф Америка Стэдиум
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