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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 03 июня 2023
Нью-Йорк Сити
03.06.2023, суббота, 22:30
США. МЛС, 23 тур
0 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
Красная карточка
Б. Куфре
90'
+2
Замена
T. Alfaro
️️️️
К. Паркс
86'
85'
Желтая карточка
К. Хиль
Желтая карточка
М. Шано
80'
75'
Замена
Г. Боу
️️️️
Б. Вуд
75'
Замена
J. Panayotou
️️️️
Л. Блессинг
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Г. Перейра
74'
Замена
М. Иленич
️️️️
S. Turnbull
73'
Замена
Т. Магно
️️️️
Р. Ледесма
61'
46'
Замена
Д. Вриони
️️️️
J. Altidore
43'
Желтая карточка
E. Boateng
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
8
Мэтт Полстер
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
17
Бобби Вуд
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
17
Jozy Altidore
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
22
Jack Panayotou
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
9
Джакомо Вриони
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
9
Justin Rennicks
ЦФ
3-2-1-3-2
34
6
Сэндс
27
Моралес
13
Куфре
25
Шано
55
Паркс
8
Родригес
37
Ледесма
11
Перейра
15
13
4-2-1-4
4
4
Макун
24
Джонс
88
Фаррелл
8
Полстер
10
Хиль
15
Блессинг
17
24
1
Петрович
17
Вуд
34
35
Иленич
35
Иленич
34
11
Перейра
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
11
Перейра
37
Ледесма
11
Магно
11
Магно
37
Ледесма
55
Паркс
93
93
55
Паркс
15
Блессинг
22
22
15
Блессинг
17
9
Вриони
9
Вриони
17
17
Вуд
7
Боу
7
Боу
17
Вуд
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Нью-Инглэнд Революшн
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
17
Andres Jasson
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
17
Andres Jasson
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Остались в запасе
36
Earl Edwards Jr.
ВР
44
Бен Свит
ЛЗ
34
Omar Gonzalez
ЦЗ
19
Эсмир Байрактаревич
ЦП
21
Noel Buck
ЦП
9
Justin Rennicks
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Янки Стэдиум
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1
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