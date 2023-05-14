Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити: обзор матча 14 мая 2023
Нью-Йорк Ред Буллз
14.05.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 17 тур
1 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
76'
O. Fernandez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
К. Кассерес
89'
89'
Замена
A. Jasson
️️️️
Р. Ледесма
Замена
Х. Ндам
️️️️
O. Fernandez
86'
Желтая карточка
Д. Толкин
81'
ГОЛ! 1:0!
O. Fernandez
76'
Желтая карточка
Ш. Неалис
72'
Замена
К. Бурк
️️️️
T. Barlow
68'
Желтая карточка
А. Рейес
67'
Замена
В. Кармона
️️️️
Д. Йервуд
63'
Замена
П. Страуд
️️️️
К. Харпер
63'
37'
Желтая карточка
К. Паркс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
47
Джон Толкин
ЛЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Нью-Йорк Сити
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нью-Йорк Ред Буллз
32
Will Meyer
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
6
Питер Страуд
ЦП
48
Рональд Донкор
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
13
Элиас Маноэл
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
4
Хассан Ндам
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
3-4-3
31
Мигел
47
Толкин
13
Неалис
12
Неалис
15
Рейес
16
Йервуд
24
Эдельман
23
Кассерес
16
22
17
Харпер
4-1-3-3
24
Грэй
6
Сэндс
25
Шано
13
Мартинс
55
Паркс
11
Перейра
8
Родригес
11
Магно
22
О'Тул
13
37
Ледесма
17
Харпер
6
Страуд
6
Страуд
17
Харпер
16
Йервуд
16
Кармона
16
Кармона
16
Йервуд
16
7
Бурк
7
Бурк
16
22
4
Ндам
4
Ндам
22
37
Ледесма
17
17
37
Ледесма
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
32
Will Meyer
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
32
Will Meyer
ВР
99
Jayden Reid
ЦЗ
48
Рональд Донкор
ЦП
13
Элиас Маноэл
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Брайан Куфре
ЛЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
93
T. Alfaro
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+