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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити: обзор матча 11 июня 2023
Реал Солт-Лейк
11.06.2023, воскресенье, 04:30
США. МЛС, 25 тур
0 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити
84'
Желтая карточка
T. Alfaro
83'
Желтая карточка
L. Barraza
Замена
М. Чанг
️️️️
Д. Саварино
80'
Замена
А. Хулио
️️️️
Д. Мусовски
79'
79'
Замена
М. Иленич
️️️️
К. Паркс
73'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Г. Перейра
73'
Замена
Т. Грэй
️️️️
S. Turnbull
70'
Желтая карточка
J. Haak
61'
Замена
К. О'Тул
️️️️
Б. Куфре
Замена
Д. Крейлах
️️️️
Д. Луна
61'
Желтая карточка
Ж. Глад
42'
32'
Желтая карточка
Г. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
10
Диего Луна
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
19
Боде Идальго
ЦП
8
Брайан Охеда
ЦП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
3
Эндрю Броди
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Реал Солт-Лейк
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
11
Андерсон Хулио
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
37
Ричард Ледесма
АП
17
Andres Jasson
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
2-5-3
18
МакМат
15
Глад
30
Силва Марсело
17
Руис
19
Идальго
8
Охеда
11
Саварино
10
Луна
28
19
Мусовски
3
Броди
4-1-3-3
6
Сэндс
34
27
Моралес
13
Куфре
55
Паркс
11
Перейра
8
Родригес
11
Магно
93
15
13
10
Луна
87
Крейлах
87
Крейлах
10
Луна
11
Саварино
16
Чанг
16
Чанг
11
Саварино
19
Мусовски
11
Хулио
11
Хулио
19
Мусовски
55
Паркс
35
Иленич
35
Иленич
55
Паркс
34
24
Грэй
24
Грэй
34
11
Перейра
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
11
Перейра
13
Куфре
22
О'Тул
22
О'Тул
13
Куфре
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
22
Delentz Pierre
ЦЗ
19
Jasper Loffelsend
ЦЗ
11
Карлос Андрес Гомес
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
14
Эмека Энели
ЦП
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
АП
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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