Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Нью-Йорк Сити
Нэшвилл - Нью-Йорк Сити: обзор матча 26 февраля 2023
Нэшвилл
26.02.2023, воскресенье, 00:30
США. МЛС, 1 тур
2 : 0
Завершен
Нью-Йорк Сити
34'
У. Циммерман
80'
Я. Шаффельбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Нью-Йорк Сити
90'
+3
Желтая карточка
М. Шано
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Я. Шаффельбург
83'
Замена
E. Zubak
️️️️
T.
82'
ГОЛ! 2:0!
Я. Шаффельбург
Пас отдал
Х. Мухтар
80'
75'
Желтая карточка
Т. Андраде
Замена
Х. Мухтар
️️️️
Р. Леаль
75'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Ф. Пико
72'
70'
Замена
К. О'Тул
️️️️
Б. Куфре
62'
Желтая карточка
Т. Магно
Желтая карточка
Я. Шаффельбург
58'
ГОЛ! 1:0!
У. Циммерман
Пас отдал
Ф. Пико
34'
28'
Желтая карточка
Б. Куфре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
18
Шакил Мур
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
12
T.
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
13
Luis Barraza
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
10
Хани Мухтар
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
2-5-1-2
1
18
Мур
25
Циммерман
54
20
Годой
22
Пико
11
Леаль
2
Ловиц
12
5
18
Шаффельбург
3-1-2-5
25
Шано
13
Мартинс
13
Куфре
55
Паркс
11
Перейра
11
Магно
13
11
Пеллегрини
15
11
Андраде
24
Грэй
11
Леаль
10
Мухтар
10
Мухтар
11
Леаль
18
Шаффельбург
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
18
Шаффельбург
22
Пико
19
Мьюил
19
Мьюил
22
Пико
12
11
11
12
13
Куфре
22
О'Тул
22
О'Тул
13
Куфре
Остались в запасе
Нэшвилл
Нью-Йорк Сити
13
Дакс МакКарти
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
13
Дакс МакКарти
ЦП
22
Джош Бауэр
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Нэшвилл - Нью-Йорк Сити
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
Новости команд
Все
Нэшвилл
Нью-Йорк Сити
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
Миранчук продлил безголевую серию в МЛС
18 июля
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Месси забил 900-й гол в карьере, «Интер Майами» вылетел из турнира
19 марта
1
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. «Интер Майами» с Месси не смог забить «Нэшвиллу»
12 марта
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
2025.07.13 17:24
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+