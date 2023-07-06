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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Шарлотт
Нью-Йорк Сити - Шарлотт: обзор матча 06 июля 2023
Нью-Йорк Сити
06.07.2023, четверг, 02:30
США. МЛС, 31 тур
1 : 1
Завершен
Шарлотт
81'
Б. Куфре
17'
O. McKinze Gaines II.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Шарлотт
90'
+2
Желтая карточка
Б. Туилома
Желтая карточка
К. Паркс
88'
Замена
К. О'Тул
️️️️
Б. Куфре
85'
ГОЛ! 1:1!
Б. Куфре
Пас отдал
К. Паркс
81'
Замена
G. Segal
️️️️
М. Пеллегрини
72'
Замена
S. Turnbull
️️️️
М. Иленич
72'
67'
Замена
K. Calderón Vargas
️️️️
O. McKinze Gaines II.
67'
Замена
J. Sobociński
️️️️
G. Corujo
Замена
Г. Перейра
️️️️
Т. Магно
62'
58'
Желтая карточка
К. Свидерски
Желтая карточка
J. Haak
58'
55'
Замена
С. Эрфилд
️️️️
Х. Аффул
31'
Замена
Д. Мерам
️️️️
Э. Копетти
17'
ГОЛ! 0:1!
O. McKinze Gaines II.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
15
Justin Haak
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Шарлотт
1
Кристиян Калина
ВР
16
Guzmán Corujo
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
20
Деррик Джонс
ЦП
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
11
Габриэль Перейра
ПВ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Шарлотт
31
George Marks
ВР
6
Jan Sobociński
ЦЗ
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
22
Джастин Мерам
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
18
Kerwin Calderón Vargas
ЦФ
3-2-1-3-2
24
Грэй
25
Шано
27
Моралес
13
Куфре
35
Иленич
55
Паркс
11
Пеллегрини
37
Ледесма
11
Магно
13
15
4-1-1-4
1
Калина
25
Аффул
16
28
Туилома
14
Бирн
8
Вествуд
20
Джонс
28
Свидерски
72
Йозвяк
22
Копетти
14
35
Иленич
34
34
35
Иленич
11
Магно
11
Перейра
11
Перейра
11
Магно
13
Куфре
22
О'Тул
22
О'Тул
13
Куфре
11
Пеллегрини
17
17
11
Пеллегрини
16
6
6
16
22
Копетти
22
Мерам
22
Мерам
22
Копетти
25
Аффул
37
Эрфилд
37
Эрфилд
25
Аффул
14
18
18
14
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Шарлотт
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
31
George Marks
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Остались в запасе
31
George Marks
ВР
13
Брандт Бронико
ЦЗ
24
Джейлин Линдси
ПЗ
16
Бен Бендер
ЛП
7
Патрик Агьеман
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Кристиан Латтанцио
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Шарлотт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Шарлотт
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
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