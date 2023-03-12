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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Интер Майами
Нью-Йорк Сити - Интер Майами: обзор матча 12 марта 2023
Нью-Йорк Сити
12.03.2023, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 4 тур
1 : 0
Завершен
Интер Майами
36'
К. МакВей (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Интер Майами
Замена
А. Моралес
️️️️
Т. Магно
82'
Желтая карточка
Т. Грэй
77'
Замена
A. Jasson
️️️️
Г. Перейра
77'
73'
Замена
А. Ласситер
️️️️
Грегоре
Желтая карточка
М. Пеллегрини
70'
68'
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Н. Стефанелли
Замена
Т. Грэй
️️️️
М. Иленич
67'
59'
Желтая карточка
С. Кривцов
56'
Замена
Б. Дюк
️️️️
К. Жан
Желтая карточка
М. Иленич
53'
51'
Желтая карточка
Д. Йедлин
47'
Желтая карточка
Ж. Мота
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
К. МакВей
36'
Желтая карточка
Б. Куфре
32'
6'
Желтая карточка
Ф. Негри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
35
Митя Иленич
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Интер Майами
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
21
Франко Негри
ЦЗ
40
Грегоре
ОП
10
Жена Мота
ЦП
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
34
Николас Стефанелли
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
7
Брайс Дюк
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Ариэль Ласситер
ЦФ
3-2-1-3-2
13
Мартинс
25
Шано
6
Сэндс
13
Куфре
35
Иленич
55
Паркс
11
Магно
8
Родригес
11
Перейра
13
11
Пеллегрини
4-1-1-5
27
Кривцов
97
МакВей
21
Негри
2
Йедлин
40
Грегоре
10
Мота
12
Каллендер
10
Жан
34
Стефанелли
7
Писарро
77
Мартинес
11
Магно
27
Моралес
27
Моралес
11
Магно
11
Перейра
17
17
11
Перейра
35
Иленич
24
Грэй
24
Грэй
35
Иленич
10
Жан
7
Дюк
7
Дюк
10
Жан
34
Стефанелли
21
Тэйлор
21
Тэйлор
34
Стефанелли
40
Грегоре
7
Ласситер
7
Ласситер
40
Грегоре
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Интер Майами
49
Мэтт Фриз
ВР
18
Мальте Амундсен
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
18
Мальте Амундсен
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Марсман
ВР
6
Айме Мабика
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
20
Харви Невилл
ЦП
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Интер Майами
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
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