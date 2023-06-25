Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Нью-Йорк Сити
Портленд - Нью-Йорк Сити: обзор матча 25 июня 2023
Портленд
25.06.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 29 тур
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
38'
Эвандер
51'
К. Паркс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Нью-Йорк Сити
Желтая карточка
Эвандер
90'
+2
90'
Желтая карточка
S. Turnbull
86'
Замена
A. Jasson
️️️️
Т. Магно
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Ф. Боли
86'
80'
Замена
S. Turnbull
️️️️
М. Иленич
Замена
Ф. Мора
️️️️
М. Лориа
75'
Желтая карточка
К. Браво
70'
51'
ГОЛ! 1:1!
К. Паркс
Пас отдал
М. Пеллегрини
Желтая карточка
Л. Мабиала
50'
46'
Замена
М. Пеллегрини
️️️️
Г. Перейра
Замена
Н. Калискан
️️️️
К. Паредес
46'
ГОЛ! 1:0!
Эвандер
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
29
Хуан Москера
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
44
Марвин Лориа
ПВ
9
Франк Боли
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
8
Сантьяго Родригес
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
15
Justin Haak
ЦФ
22
Кевин О'Тул
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
92
Ноэль Калискан
ЦП
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
34
Stephen Turnbull
ЦЗ
11
Матиас Пеллегрини
ЛВ
13
Luis Barraza
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
4-3-2-1
31
Ивачич
26
Браво
13
Жупарич
33
Мабиала
29
Москера
21
Чара
8
Паредес
10
Эвандер
10
Морено
44
Лориа
9
Боли
4-1-3-2
49
Фриз
35
Иленич
25
Шано
27
Моралес
24
Грэй
55
Паркс
11
Перейра
8
Родригес
11
Магно
22
О'Тул
15
8
Паредес
92
Калискан
92
Калискан
8
Паредес
9
Боли
9
Фогаса
9
Фогаса
9
Боли
44
Лориа
99
Мора
99
Мора
44
Лориа
35
Иленич
34
34
35
Иленич
11
Перейра
11
Пеллегрини
11
Пеллегрини
11
Перейра
11
Магно
17
17
11
Магно
Остались в запасе
Портленд
Нью-Йорк Сити
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
13
Брайан Куфре
ЛЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Остались в запасе
22
Давид Бингхэм
ВР
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Остались в запасе
13
Брайан Куфре
ЛЗ
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
30
Samuel Kwaku Owusu
ЦЗ
13
Luis Barraza
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
17
Gabriel Segal
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Ник Кашинг
Статистика матча Портленд - Нью-Йорк Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Нью-Йорк Сити
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
МЛС. «Интер Майами» победил «Нью-Йорк Сити», Месси обошел Пеле по голам со штрафных
23 марта
2
МЛС. Дубль и передача Месси помогли «Интер Майами» разгромить «Нью-Йорк Сити»
2025.09.25 07:51
Прогноз на точный счeт матча «Нью-Йорк Сити» – «Атланта Юнайтед»: МЛС, 13 июня 2025 года
2025.06.12 11:08
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+