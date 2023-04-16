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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл: обзор матча 16 апреля 2023
Нью-Йорк Сити
16.04.2023, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 11 тур
2 : 1
Завершен
Нэшвилл
11'
К. Паркс
25'
М. Шано
81'
Х. Мухтар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Нэшвилл
Замена
А. Моралес
️️️️
Т. Магно
83'
81'
ГОЛ! 2:1!
Х. Мухтар
Желтая карточка
A. Jasson
76'
73'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
S. Davis
73'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
А. Годой
Замена
Т. Грэй
️️️️
М. Иленич
69'
Замена
A. Jasson
️️️️
G. Segal
68'
65'
Замена
T.
️️️️
С. Джей Сапонг
Замена
С. Родригес
️️️️
Р. Ледесма
61'
46'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Ф. Пико
Желтая карточка
М. Иленич
45'
+4
ГОЛ! 2:0!
М. Шано
Пас отдал
Р. Ледесма
25'
ГОЛ! 1:0!
К. Паркс
Пас отдал
М. Иленич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
13
Брайан Куфре
ЛЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
55
Китон Паркс
ЦП
37
Ричард Ледесма
АП
11
Габриэль Перейра
ПВ
17
Gabriel Segal
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
22
Фафа Пико
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
19
Алекс Мьюил
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
24
Тайвон Грэй
ПЗ
8
Сантьяго Родригес
АП
93
T. Alfaro
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Нэшвилл
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
21
Ян Грегуш
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
12
T.
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
3-2-1-3-2
25
Шано
13
Мартинс
6
Сэндс
13
Куфре
35
Иленич
55
Паркс
11
Магно
37
Ледесма
11
Перейра
13
17
2-5-3
1
25
Циммерман
18
Мур
2
Ловиц
20
Годой
54
22
Пико
10
Мухтар
5
19
Мьюил
9
Сапонг
11
Магно
27
Моралес
27
Моралес
11
Магно
35
Иленич
24
Грэй
24
Грэй
35
Иленич
37
Ледесма
8
Родригес
8
Родригес
37
Ледесма
17
17
17
17
54
21
Грегуш
21
Грегуш
54
20
Годой
13
МакКарти
13
МакКарти
20
Годой
9
Сапонг
12
12
9
Сапонг
22
Пико
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
22
Пико
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Нэшвилл
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
41
Nico Benalcazar
ЦЗ
93
T. Alfaro
ЦФ
18
Мальте Амундсен
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
Остались в запасе
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Нэшвилл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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