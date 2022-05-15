Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jacob Mulenga - статистика

#27 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гоу Эхед Иглс
19
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
3 : 1
15.05.2022
Гоу Эхед Иглс
90' - 71'
89'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
11.05.2022
Фейеноорд
88' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
НЕК
1 : 0
08.05.2022
Гоу Эхед Иглс
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 2
01.05.2022
Витесс
74' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Фортуна
1 : 0
24.04.2022
Гоу Эхед Иглс
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 0
08.04.2022
Виллем II
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Зволле
0 : 1
03.04.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
19.03.2022
Камбур
88' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Спарта
1 : 0
12.03.2022
Гоу Эхед Иглс
88' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
05.03.2022
Утрехт
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 1
27.02.2022
Аякс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Твенте
2 : 2
20.02.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 4
13.02.2022
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Гронинген
2 : 1
06.02.2022
Гоу Эхед Иглс
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
1 : 1
23.01.2022
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
15.01.2022
РКС Ваалвейк
72' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
ПСВ
2 : 0
23.12.2021
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
19.12.2021
НЕК
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Утрехт
0 : 0
11.12.2021
Гоу Эхед Иглс
80' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 2
05.12.2021
Твенте
78' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Виллем II
0 : 1
27.11.2021
Гоу Эхед Иглс
76' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
21.11.2021
Гронинген
79' - 90'
89'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Аякс
0 : 0
07.11.2021
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Витесс
1 : 2
24.10.2021
Гоу Эхед Иглс
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 2
16.10.2021
Хераклес
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Камбур
5 : 2
11.09.2021
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
28.08.2021
Спарта
86' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
2 : 0
22.08.2021
Гоу Эхед Иглс
71' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
13.08.2021
Херенвен
73' - 90'
Главные новости
Кисляк сказал, завидует ли он Батракову, играющему в Лиге чемпионов
09:12
1
Сафонов провел 1-й сухой матч в сборной России после перехода в «ПСЖ» – впервые за 2 года
08:59
1
Названы условия Альбы для назначения в «Родину»
08:30
1
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
5
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
1
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
8
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
4
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+