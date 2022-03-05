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    Jacob Mulenga - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Jacob Mulenga
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гоу Эхед Иглс 19 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2022 71' -90' Херенвен (Херенвен) 3:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    89'
    11.05.2022 88' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Фейеноорд (Роттердам)
    08.05.2022 90' -90' НЕК (Неймеген) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    01.05.2022 74' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:2 Витесс (Арнем)
    24.04.2022 81' -90' Фортуна (Ситтард) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    08.04.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:0 Виллем II (Тилбург)
    03.04.2022 Был в запасе Зволле (Зволле) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.03.2022 88' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 3:0 Камбур (Лиуварден)
    12.03.2022 88' -90' Спарта (Роттердам) 1:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.03.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:1 Утрехт (Утрехт)
    27.02.2022 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:1 Аякс (Амстердам)
    20.02.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 2:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.02.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    06.02.2022 85' -90' Гронинген (Гронинген) 2:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    23.01.2022 Был в запасе Хераклес (Альмело) 1:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    15.01.2022 72' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    23.12.2021 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    19.12.2021 85' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:2 НЕК (Неймеген)
    11.12.2021 80' -90' Утрехт (Утрехт) 0:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    05.12.2021 78' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 1:2 Твенте (Энсхеде)
    27.11.2021 76' -90' Виллем II (Тилбург) 0:1 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    21.11.2021 79' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Гронинген (Гронинген)
    89'
    07.11.2021 Был в запасе Аякс (Амстердам) 0:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    24.10.2021 84' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    16.10.2021 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 4:2 Хераклес (Альмело)
    11.09.2021 Был в запасе Камбур (Лиуварден) 5:2 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    28.08.2021 86' -89' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:0 Спарта (Роттердам)
    22.08.2021 71' -89' Фейеноорд (Роттердам) 2:0 Гоу Эхед Иглс (Девентер)
    13.08.2021 73' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 0:1 Херенвен (Херенвен)
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