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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Гоу Эхед Иглс
Камбур - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 11 сентября 2021
Камбур
11.09.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 4 тур
5 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
45'
Т. Бур
50'
Т. Бур
53'
М. Тол
56'
Д. Якобс
75'
Т. Киш
36'
Л. Броуверс
78'
И. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Камбур - Гоу Эхед Иглс
Замена
Й. ван дер Мер
️️️️
К. МакИнтош
89'
83'
Замена
T. Tuzlacik
️️️️
Л. Броуверс
82'
Замена
Ф. Ромменс
️️️️
M. Berden
Желтая карточка
К. МакИнтош
80'
Желтая карточка
М. Паулиссен
80'
Замена
М. Гуллит
️️️️
М. Тол
80'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Д. Якобс
79'
78'
ГОЛ! 5:2!
И. Кордоба
Пас отдал
J. Bakker
ГОЛ! 5:1!
Т. Киш
75'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
М. Брей
69'
Замена
Т. Киш
️️️️
И. Каллон
69'
61'
Замена
Я. Ботос
️️️️
Р. Оратмангоен
61'
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Лидберг
ГОЛ! 4:1!
Д. Якобс
Пас отдал
Д. Шмидт
56'
ГОЛ! 3:1!
М. Тол
Пас отдал
Р. Маулун
53'
52'
Желтая карточка
Г. Наубер
ГОЛ! 2:1!
Т. Бур
50'
46'
Замена
И. Кордоба
️️️️
О. Хайль
ГОЛ! 1:1!
Т. Бур
Пас отдал
И. Каллон
45'
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Броуверс
Пас отдал
Б. Куйперс
Желтая карточка
И. Каллон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
4
Мес Худемакерс
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
20
Матс Дейл
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Тамаш Киш
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
4-4-2
1
Стевенс
5
Шмидт
4
24
Бангура
3
МакИнтош
4
Худемакерс
23
Якобс
10
Маулун
14
Брей
47
Каллон
19
Бур
3-5-2
1
Хан
20
Дейл
26
5
Куйперс
2
Лукассен
7
11
Оратмангоен
19
Хайль
20
Броуверс
3
Наубер
3
Лидберг
3
Тол
3
Тол
Тол
40
Гуллит
40
Гуллит
Тол
23
Якобс
10
Крастев
10
Крастев
23
Якобс
3
МакИнтош
22
ван дер Мер
22
ван дер Мер
3
МакИнтош
14
Брей
6
Паулиссен
6
Паулиссен
14
Брей
47
Каллон
7
Киш
7
Киш
47
Каллон
20
Броуверс
14
14
20
Броуверс
11
Оратмангоен
90
Ботос
90
Ботос
11
Оратмангоен
7
88
Ромменс
88
Ромменс
7
19
Хайль
14
Кордоба
14
Кордоба
19
Хайль
3
Лидберг
22
Кардона
22
Кардона
3
Лидберг
Остались в запасе
Камбур
Гоу Эхед Иглс
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
7
Давид Самбисса
ЦЗ
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
7
Давид Самбисса
ЦЗ
19
Sam Hendriks
ЦФ
7
Ник Додеман
ЦФ
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Камбур - Гоу Эхед Иглс
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
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6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
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