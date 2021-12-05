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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Твенте
Гоу Эхед Иглс - Твенте: обзор матча 05 декабря 2021
Гоу Эхед Иглс
05.12.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 15 тур
1 : 2
Завершен
Твенте
39'
И. Кордоба
79'
Р. ван Вольфсвинкел
83'
Р. Зерруки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гоу Эхед Иглс - Твенте
88'
Замена
Й. Босх
️️️️
Р. Преппер
88'
Замена
Д. Думич
️️️️
М. Влап
Замена
F. Ross
️️️️
Р. Оратмангоен
87'
Замена
M. Berden
️️️️
Ф. Ромменс
87'
83'
ГОЛ! 1:2!
Р. Зерруки
Пас отдал
М. Угальде
79'
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
М. Угальде
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Лидберг
78'
Замена
Я. Ботос
️️️️
И. Кордоба
78'
75'
Замена
М. Угальде
️️️️
G. Troupee
58'
Замена
В. Черны
️️️️
Д. Ротс
58'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Лимниос
44'
Желтая карточка
Р. Зерруки
ГОЛ! 1:0!
И. Кордоба
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
2
Бойд Лукассен
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
9
Zakaria Eddahchouri
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
5
Гийс Смал
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
2-5-1-2
1
Хан
4
Крамер
20
Дейл
21
Идзес
20
Броуверс
88
Ромменс
11
Оратмангоен
2
Лукассен
14
Кордоба
3
Наубер
3
Лидберг
1-2-2-5
1
Уннершталь
20
23
Садилек
6
Зерруки
18
Лимниос
14
Влап
9
ван Вольфсвинкел
2
Хилгерс
3
Преппер
24
Остерволде
11
Ротс
11
Оратмангоен
17
17
11
Оратмангоен
14
Кордоба
90
Ботос
90
Ботос
14
Кордоба
88
Ромменс
7
7
88
Ромменс
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
14
Влап
4
Думич
4
Думич
14
Влап
3
Преппер
5
Босх
5
Босх
3
Преппер
18
Лимниос
7
Мисиджан
7
Мисиджан
18
Лимниос
20
9
Угальде
9
Угальде
20
11
Ротс
18
Черны
18
Черны
11
Ротс
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Твенте
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
9
Zakaria Eddahchouri
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
9
Zakaria Eddahchouri
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Гийс Смал
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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