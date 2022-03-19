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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Камбур
Гоу Эхед Иглс - Камбур: обзор матча 19 марта 2022
Гоу Эхед Иглс
19.03.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 27 тур
3 : 0
Завершен
Камбур
25'
Й. Крамер
36'
Л. Броуверс
77'
М. Дейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Камбур
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Лидберг
88'
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Кордоба
87'
Замена
О. Хайль
️️️️
Р. Оратмангоен
87'
Замена
Б. Лукассен
️️️️
К. Мартина
82'
81'
Желтая карточка
Д. Самбисса
ГОЛ! 3:0!
М. Дейл
Пас отдал
И. Лидберг
77'
77'
Замена
Н. Додеман
️️️️
И. Каллон
63'
Желтая карточка
Р. Маулун
Желтая карточка
М. Дейл
52'
46'
Замена
Д. Самбисса
️️️️
П. Йостен
39'
Желтая карточка
Д. Шмидт
ГОЛ! 2:0!
Л. Броуверс
Пас отдал
Б. Куйперс
36'
ГОЛ! 1:0!
Й. Крамер
Пас отдал
Ф. Ромменс
25'
17'
Желтая карточка
М. Паулиссен
16'
Желтая карточка
М. Худемакерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Камбур
12
Pieter Bos
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
6
Митчел Паулиссен
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
47
Исса Каллон
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Гоу Эхед Иглс
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
7
Давид Самбисса
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
4-1-3-2
44
Нопперт
15
Мартина
5
Куйперс
4
Крамер
20
Дейл
20
Броуверс
14
Кордоба
88
Ромменс
11
Оратмангоен
3
Наубер
3
Лидберг
4-3-1-2
12
5
Шмидт
3
Тол
3
МакИнтош
24
Бангура
6
Паулиссен
4
Худемакерс
10
Маулун
14
Брей
17
Йостен
47
Каллон
15
Мартина
2
Лукассен
2
Лукассен
15
Мартина
11
Оратмангоен
19
Хайль
19
Хайль
11
Оратмангоен
14
Кордоба
22
Кардона
22
Кардона
14
Кордоба
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
17
Йостен
7
Самбисса
7
Самбисса
17
Йостен
47
Каллон
7
Додеман
7
Додеман
47
Каллон
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Камбур
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
23
Брет Миннема
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
18
Секу Силла
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Камбур
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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