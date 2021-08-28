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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Спарта
Гоу Эхед Иглс - Спарта: обзор матча 28 августа 2021
Гоу Эхед Иглс
28.08.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 3 тур
2 : 0
Завершен
Спарта
6'
J. Bakker (П)
60'
Я. Ботос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гоу Эхед Иглс - Спарта
Замена
J. Mulenga
️️️️
Р. Оратмангоен
86'
Замена
Й. Крамер
️️️️
J. Bakker
80'
Замена
Д. Идзес
️️️️
Я. Ботос
80'
73'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
Э. Эмега
73'
Замена
М. Энгельс
️️️️
В. ван Крой
72'
Желтая карточка
Д. Абелс
65'
Замена
Л. Янс
️️️️
B. Smeets
Замена
О. Хайль
️️️️
И. Лидберг
61'
Замена
М. Кардона
️️️️
M. Berden
61'
ГОЛ! 2:0!
Я. Ботос
Пас отдал
Б. Лукассен
60'
55'
Замена
G. Overman
️️️️
Л. Дуарте
46'
Замена
T. Beugelsdijk
️️️️
М. Хейлен
Желтая карточка
И. Лидберг
39'
11'
Желтая карточка
В. ван Крой
6'
Желтая карточка
М. Хейлен
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. Bakker
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Спарта
2
Дирк Абелс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
10
Bryan Smeets
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
21
Свен Мейнанс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
20
Матс Дейл
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
13
Gaultiér Overman
ЦЗ
15
Jafar Bynoe
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
21
Лоран Янс
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
2-5-1-2
1
Хан
5
Куйперс
26
90
Ботос
20
Броуверс
7
11
Оратмангоен
88
Ромменс
2
Лукассен
3
Лидберг
3
Наубер
3-1-5
2
Абелс
18
Пинту
3
Вриндс
10
6
Дуарте
21
Мейнанс
9
Ти
32
ван Крой
22
Эмега
26
4
Крамер
4
Крамер
26
3
Лидберг
19
Хайль
19
Хайль
3
Лидберг
90
Ботос
21
Идзес
21
Идзес
90
Ботос
11
Оратмангоен
27
27
11
Оратмангоен
7
22
Кардона
22
Кардона
7
13
Хейлен
4
4
13
Хейлен
6
Дуарте
13
13
6
Дуарте
22
Эмега
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
22
Эмега
10
21
Янс
21
Янс
10
32
ван Крой
8
Энгельс
8
Энгельс
32
ван Крой
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Спарта
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
20
Матс Дейл
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
28
Tim Coremans
ВР
15
Jafar Bynoe
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
20
Матс Дейл
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
15
Jafar Bynoe
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
24
Jason Meerstadt
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Спарта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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