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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Аякс
Гоу Эхед Иглс - Аякс: обзор матча 27 февраля 2022
Гоу Эхед Иглс
27.02.2022, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 24 тур
2 : 1
Завершен
Аякс
18'
И. Кордоба
45+2'
Ф. Ромменс
64'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Аякс
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
О. Хайль
90'
+5
82'
Замена
М. Кудус
️️️️
Антони
Замена
Б. Лукассен
️️️️
Д. Идзес
71'
Замена
Я. Ботос
️️️️
И. Лидберг
71'
Замена
О. Хайль
️️️️
И. Кордоба
70'
64'
ГОЛ! 2:1!
С. Бергейс
59'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Д. Классен
59'
Замена
Данило
️️️️
Э. Альварес
46'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Д. Ренш
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ромменс
45'
+2
Желтая карточка
К. Мартина
41'
ГОЛ! 1:0!
И. Кордоба
Пас отдал
И. Лидберг
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Геррит Наубер
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Аякс
51
Чарли Сетфорд
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
90
Данило
ЦФ
3-1-2-2-2
44
Нопперт
15
Мартина
4
Крамер
20
Дейл
20
Броуверс
21
Идзес
11
Оратмангоен
14
Кордоба
88
Ромменс
3
Лидберг
3
Наубер
4-1-1-3-1
24
Онана
2
Ренш
4
Схюрс
6
Мартинес
17
Блинд
4
Альварес
23
Бергейс
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
21
Идзес
2
Лукассен
2
Лукассен
21
Идзес
14
Кордоба
19
Хайль
19
Хайль
14
Кордоба
3
Лидберг
90
Ботос
90
Ботос
3
Лидберг
Хайль
8
Линтхорст
8
Линтхорст
Хайль
2
Ренш
3
Мазрауи
3
Мазрауи
2
Ренш
18
Классен
8
Гравенберх
8
Гравенберх
18
Классен
7
Антони
20
Кудус
20
Кудус
7
Антони
4
Альварес
90
Данило
90
Данило
4
Альварес
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Аякс
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
51
Чарли Сетфорд
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
Остались в запасе
51
Чарли Сетфорд
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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