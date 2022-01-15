Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк: обзор матча 15 января 2022
Гоу Эхед Иглс
15.01.2022, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
0 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
21'
F. Stokkers
34'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк
87'
Желтая карточка
Х. Гаари
Желтая карточка
Б. Куйперс
87'
Замена
F. Ross
️️️️
И. Кордоба
72'
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Лидберг
72'
72'
Замена
Я. Укили
️️️️
М. Крамер
Замена
Ф. Ромменс
️️️️
О. Хайль
61'
Замена
Д. Идзес
️️️️
Б. Лукассен
61'
58'
Замена
Р. ван дер Венне
️️️️
Й. Одгор
46'
Замена
Л. Ваутерс
️️️️
А. Бюттнер
34'
ГОЛ! 0:2!
М. Крамер
Желтая карточка
И. Лидберг
30'
21'
ГОЛ! 0:1!
F. Stokkers
Пас отдал
Э. Вессен
20'
Желтая карточка
А. Бюттнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
2
Бойд Лукассен
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
6
Вурнон Анита
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЦФ
5
Яссин Укили
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Хан
5
Куйперс
26
20
Дейл
20
Броуверс
2
Лукассен
19
Хайль
11
Оратмангоен
14
Кордоба
3
Наубер
3
Лидберг
3-2-1-4
1
Вессен
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
3
Гаари
21
Меленстен
28
Бюттнер
46
Азхил
21
Одгор
27
6
Анита
29
Крамер
14
Кордоба
17
17
14
Кордоба
2
Лукассен
21
Идзес
21
Идзес
2
Лукассен
19
Хайль
88
Ромменс
88
Ромменс
19
Хайль
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
21
Одгор
10
ван дер Венне
10
ван дер Венне
21
Одгор
28
Бюттнер
15
Ваутерс
15
Ваутерс
28
Бюттнер
29
Крамер
5
Укили
5
Укили
29
Крамер
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
РКС Ваалвейк
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
14
Turan Tuzlacik
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
25
Ларс Ньюпорт
ЦФ
5
Тьерри Лутонда
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
17
Рой Куйперс
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
Новости команд
Все
Гоу Эхед Иглс
РКС Ваалвейк
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+