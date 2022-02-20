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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Гоу Эхед Иглс
Твенте - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 20 февраля 2022
Твенте
20.02.2022, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 23 тур
2 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
72'
Й. Крамер (АГ)
89'
Д. Бренет
45+1'
И. Лидберг
48'
И. Кордоба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - Гоу Эхед Иглс
90'
+5
Замена
Д. Идзес
️️️️
И. Лидберг
90'
Желтая карточка
Р. Оратмангоен
Желтая карточка
Р. ван Вольфсвинкел
90'
ГОЛ! 2:2!
Д. Бренет
Пас отдал
В. Черны
89'
Замена
В. Черны
️️️️
Д. Ротс
86'
83'
Замена
О. Хайль
️️️️
И. Кордоба
81'
Желтая карточка
Б. Куйперс
78'
Замена
Б. Лукассен
️️️️
М. Дейл
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Й. Крамер
72'
Замена
М. Угальде
️️️️
Г. Смал
70'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Лимниос
70'
Замена
Д. Бренет
️️️️
G. Troupee
70'
Желтая карточка
Х. Плегесуэло
64'
Желтая карточка
Д. Лимниос
54'
48'
ГОЛ! 0:2!
И. Кордоба
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
И. Лидберг
Пас отдал
Ф. Ромменс
38'
Желтая карточка
Л. Броуверс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
5
Гийс Смал
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
15
Куко Мартина
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Исак Лидберг
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
19
Огечика Хайль
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
3-2-2-3
1
Уннершталь
5
Плегесуэло
3
Преппер
20
23
Садилек
6
Зерруки
14
Влап
18
Лимниос
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
5
Смал
4-1-1-2-2
44
Нопперт
20
Дейл
5
Куйперс
15
Мартина
4
Крамер
20
Броуверс
11
Оратмангоен
88
Ромменс
14
Кордоба
3
Наубер
3
Лидберг
20
30
Бренет
30
Бренет
20
5
Смал
9
Угальде
9
Угальде
5
Смал
18
Лимниос
7
Мисиджан
7
Мисиджан
18
Лимниос
11
Ротс
18
Черны
18
Черны
11
Ротс
14
Кордоба
19
Хайль
19
Хайль
14
Кордоба
3
Лидберг
21
Идзес
21
Идзес
3
Лидберг
20
Дейл
2
Лукассен
2
Лукассен
20
Дейл
Остались в запасе
Твенте
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
31
Job Schuurman
ВР
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Твенте - Гоу Эхед Иглс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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