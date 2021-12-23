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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
ПСВ - Гоу Эхед Иглс
ПСВ - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 23 декабря 2021
ПСВ
23.12.2021, четверг, 20:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
2 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
9'
Ф. Мвене
78'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Гоу Эхед Иглс
Замена
Ф. Макс
️️️️
М. Жуниор
90'
+1
Замена
Р. Ледесма
️️️️
М. Гетце
90'
+1
87'
Замена
T. Tuzlacik
️️️️
Л. Броуверс
85'
Замена
F. Ross
️️️️
Б. Куйперс
ГОЛ! 2:0!
К. Гакпо
Пас отдал
М. Ромеро
78'
Замена
М. Ромеро
️️️️
К. Винисиус
75'
Замена
М. ван Гинкел
️️️️
Й. Вертессен
75'
71'
Замена
Я. Бурхан
️️️️
И. Кордоба
68'
Красная карточка
Й. Крамер
Желтая карточка
А. Обиспо
51'
46'
Замена
О. Хайль
️️️️
Р. Оратмангоен
46'
Замена
И. Лидберг
️️️️
Я. Ботос
Замена
А. Обиспо
️️️️
А. Рамальо
30'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мвене
Пас отдал
Э. Гутьеррес
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
27
Марио Гетце
АП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
21
Джей Идзес
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
37
Ричард Ледесма
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
17
Francis Ross
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
14
Turan Tuzlacik
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Дроммел
17
Жуниор
5
Рамальо
21
Боскальи
2
Мвене
6
Сангаре
35
Гутьеррес
18
Гакпо
27
Гетце
95
Винисиус
35
Вертессен
2-5-2-1
1
Хан
4
Крамер
5
Куйперс
90
Ботос
11
Оратмангоен
88
Ромменс
2
Лукассен
20
Броуверс
21
Идзес
14
Кордоба
3
Наубер
17
Жуниор
30
Макс
30
Макс
17
Жуниор
5
Рамальо
4
Обиспо
4
Обиспо
5
Рамальо
27
Гетце
37
Ледесма
37
Ледесма
27
Гетце
35
Вертессен
8
ван Гинкел
8
ван Гинкел
35
Вертессен
95
Винисиус
19
Ромеро
19
Ромеро
95
Винисиус
5
Куйперс
17
17
5
Куйперс
11
Оратмангоен
19
Хайль
19
Хайль
11
Оратмангоен
14
Кордоба
27
Бурхан
27
Бурхан
14
Кордоба
20
Броуверс
14
14
20
Броуверс
90
Ботос
3
Лидберг
3
Лидберг
90
Ботос
Остались в запасе
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
Главный тренер
Рогер Шмидт
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
38
Ивон Мвого
ВР
26
Максим Делань
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча ПСВ - Гоу Эхед Иглс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
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