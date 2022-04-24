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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Гоу Эхед Иглс
Фортуна - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 24 апреля 2022
Фортуна
24.04.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 30 тур
1 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
21'
З. Флемминг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Гоу Эхед Иглс
Замена
N. Lonwijk
️️️️
П. Глэдон
87'
81'
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Кордоба
81'
Замена
M. Berden
️️️️
М. Дейл
Замена
А. Самарис
️️️️
Т. Нослин
72'
64'
Замена
О. Хайль
️️️️
Ф. Ромменс
64'
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Лидберг
Замена
Р. Янссен
️️️️
Д. Сиовас
63'
ГОЛ! 1:0!
З. Флемминг
Пас отдал
Л. Дуарте
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
25
Микаэль Тирпа
ЦЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
6
Ларос Дуарте
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
1
Яник ван Ош
ЦФ
14
Тижани Нослин
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Фортуна
4
Роел Янссен
ЦЗ
20
Риан Йохансон
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Nigel Lonwijk
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
4-3-1-3
25
Тирпа
22
Сиовас
12
Пинту
4
Анга
6
Дуарте
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
19
Глэдон
14
Нослин
1
ван Ош
4-1-3-2
44
Нопперт
20
Дейл
4
Крамер
5
Куйперс
15
Мартина
20
Броуверс
11
Оратмангоен
88
Ромменс
14
Кордоба
3
Лидберг
3
Наубер
22
Сиовас
4
Янссен
4
Янссен
22
Сиовас
14
Нослин
22
Самарис
22
Самарис
14
Нослин
19
Глэдон
17
17
19
Глэдон
88
Ромменс
19
Хайль
19
Хайль
88
Ромменс
20
Дейл
7
7
20
Дейл
3
Лидберг
22
Кардона
22
Кардона
3
Лидберг
14
Кордоба
27
27
14
Кордоба
Остались в запасе
Фортуна
Гоу Эхед Иглс
20
Риан Йохансон
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
20
Риан Йохансон
ЦП
7
Лисандру Семеду
ПВ
22
Том Хендрикс
ЦФ
12
Felix Dornebusch
ЦФ
17
Джордан Ботака
ЦФ
10
Арианит Ферати
ЦФ
7
Тунахан Таски
ЦФ
19
A. Musaba
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
33
Nick Hengelman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Фортуна - Гоу Эхед Иглс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
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Фортуна
Гоу Эхед Иглс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фортуны Ситтард» и «Телстара» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Фейеноорда» и «Фортуны Ситтард» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«НЕК» – «Фортуна Ситтард»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Фортуна» – «Аякс»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
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