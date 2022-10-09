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Ifunanyachi Achara
Статистика
Ifunanyachi Achara - статистика
#99 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Торонто
11
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Филадельфия Юнион
4 : 0
09.10.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 45 тур
Торонто
0 : 1
01.10.2022
Интер Майами
72' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Орландо Сити
4 : 0
18.09.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Атланта Юнайтед
4 : 2
11.09.2022
Торонто
83' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Торонто
3 : 4
05.09.2022
Монреаль
58' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Торонто
2 : 2
01.09.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
61' - 90'
62'
США. МЛС, 39 тур
Шарлотт
0 : 2
28.08.2022
Торонто
71' - 90'
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
2 : 1
21.08.2022
Торонто
62' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Торонто
2 : 2
18.08.2022
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Торонто
3 : 1
14.08.2022
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 4
07.08.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Торонто
4 : 0
24.07.2022
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 28 тур
Монреаль
1 : 0
17.07.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Торонто
2 : 2
10.07.2022
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Торонто
1 : 2
30.06.2022
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
19.06.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Торонто
1 : 2
30.04.2022
Цинциннати
29' - 90'
86'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
5 : 4
25.04.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Торонто
2 : 1
17.04.2022
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 2
10.04.2022
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Торонто
2 : 1
02.04.2022
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Торонто
2 : 1
19.03.2022
Ди Си Юнайтед
65' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Коламбус
2 : 1
12.03.2022
Торонто
12' - 55'
США. МЛС, 2 тур
Торонто
1 : 4
05.03.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
46' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Даллас
1 : 1
27.02.2022
Торонто
Был в запасе
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