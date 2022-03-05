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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 05 марта 2022
Торонто
05.03.2022, суббота, 22:00
США. МЛС, 2 тур
1 : 4
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
35'
Х. Хименес
17'
Л. Морган
24'
Л. Морган
40'
Л. Морган
42'
А. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
86'
Желтая карточка
Ш. Неалис
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
M. Bradley
80'
Замена
K. Chung
️️️️
Д. Маршалл-Ратти
70'
Замена
N. Okello
️️️️
Д. Нельсон
70'
67'
Желтая карточка
П. Климала
66'
Замена
Т. Эдвардс
️️️️
А. Лонг
66'
Замена
К. Кларк
️️️️
O. Fernandez
Желтая карточка
К. Сальседо
61'
Замена
I. Achara
️️️️
Я. Шаффельбург
46'
42'
ГОЛ! 1:4!
А. Лонг
Пас отдал
Ф. Амайя
40'
ГОЛ! 1:3!
Л. Морган
Пас отдал
П. Климала
ГОЛ! 1:2!
Х. Хименес
Пас отдал
Л. Петрассо
35'
31'
Желтая карточка
Д. Неалис
24'
ГОЛ! 0:2!
Л. Морган
17'
ГОЛ! 0:1!
Л. Морган
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
13
Лука Петрассо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
13
Карлос Сальседо
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Дрю Йервуд
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
8
Каден Кларк
ЦФ
1-2-5
26
40
13
Петрассо
21
Осорио
4
3
Маршалл-Ратти
13
Сальседо
18
Шаффельбург
8
Посуэло
2-2-5
31
Мигел
33
Лонг
13
Неалис
90
Морган
25
Амайя
9
Климала
12
Неалис
47
Толкин
16
22
3
Маршалл-Ратти
12
12
3
Маршалл-Ратти
4
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
4
18
Шаффельбург
99
99
18
Шаффельбург
26
Нельсон
14
14
26
Нельсон
33
Лонг
12
Эдвардс
12
Эдвардс
33
Лонг
22
8
Кларк
8
Кларк
22
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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