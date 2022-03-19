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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Ди Си Юнайтед
Торонто - Ди Си Юнайтед: обзор матча 19 марта 2022
Торонто
19.03.2022, суббота, 22:00
США. МЛС, 5 тур
2 : 1
Завершен
Ди Си Юнайтед
24'
А. Посуэло
53'
Д. Осорио
10'
Р. Канус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торонто - Ди Си Юнайтед
90'
Замена
️️️️
Ю. Грессель
83'
Желтая карточка
Г. Йоу
Желтая карточка
Л. Макнотон
82'
Желтая карточка
S. O'Neill
77'
72'
Желтая карточка
Э. Нахар
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
K. Chung
65'
Замена
I. Achara
️️️️
Д. Нельсон
65'
62'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Н. Роберта
Желтая карточка
Д. Осорио
55'
ГОЛ! 2:1!
Д. Осорио
Пас отдал
Л. Петрассо
53'
49'
Желтая карточка
Э. Флорес
Желтая карточка
А. Посуэло
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Посуэло
Пас отдал
M. Bradley
24'
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Канус
Пас отдал
Н. Роберта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
13
Лука Петрассо
ЦП
26
Джейден Нельсон
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
13
Карлос Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
4
Брендан Хайнс-Айк
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
24
Юлиан Грессель
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
31
Энди Нахар
ЦФ
19
Эдисон Флорес
ЦФ
9
Найджел Роберта
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
Ди Си Юнайтед
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
3-2-5
26
40
5
Макнотон
12
21
Осорио
13
Петрассо
9
Хименес
13
Сальседо
4
8
Посуэло
26
Нельсон
4-2-4
24
15
Бирнбаум
4
Хайнс-Айк
6
Канус
14
Смит
24
Грессель
22
9
Камара
9
Роберта
19
Флорес
31
Нахар
26
Нельсон
99
99
26
Нельсон
12
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
12
9
Роберта
7
Йоу
7
Йоу
9
Роберта
Остались в запасе
Торонто
Ди Си Юнайтед
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
77
Jordan Perruzza
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
Остались в запасе
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
2
Донован Пинес
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
44
Мозес Найман
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Торонто - Ди Си Юнайтед
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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