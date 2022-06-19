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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто: обзор матча 19 июня 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
19.06.2022, воскресенье, 02:00
США. МЛС, 21 тур
2 : 0
Завершен
Торонто
2'
Л. Морган
56'
Лукиньяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
90'
+1
Замена
Л. Макнотон
️️️️
К. Сальседо
Желтая карточка
К. Харпер
89'
Замена
J. Pendant
️️️️
А. Лонг
82'
Замена
К. Харпер
️️️️
Д. Толкин
77'
77'
Замена
J. Perruzza
️️️️
Х. Хименес
66'
Замена
Я. Шаффельбург
️️️️
Д. Нельсон
66'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
A. Akinola
61'
Желтая карточка
Л. Петрассо
ГОЛ! 2:0!
Лукиньяс
56'
Замена
T. Barlow
️️️️
O. Fernandez
46'
Желтая карточка
Д. Неалис
37'
31'
Желтая карточка
S. O'Neill
26'
Желтая карточка
A. Akinola
ГОЛ! 1:0!
Л. Морган
Пас отдал
Д. Толкин
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
25
Фрэнки Амайя
АП
47
Джон Толкин
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
9
Хесус Хименес
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
7
J. Pendant
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Торонто
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
4-2-2-2
31
Мигел
12
Эдвардс
13
Неалис
33
Лонг
12
Неалис
23
Кассерес
90
Морган
25
Амайя
82
Лукиньяс
22
47
Толкин
3-2-5
31
Вестберг
40
13
Сальседо
13
Петрассо
33
Томпсон
8
Посуэло
9
Хименес
9
26
Нельсон
4
29
Керр
33
Лонг
7
7
33
Лонг
47
Толкин
17
Харпер
17
Харпер
47
Толкин
22
16
16
22
13
Сальседо
5
Макнотон
5
Макнотон
13
Сальседо
9
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
9
26
Нельсон
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
26
Нельсон
9
Хименес
77
77
9
Хименес
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Торонто
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
65
Steven Sserwadda
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Остались в запасе
26
Alex Bono
ВР
12
Kadin Chung
ЦЗ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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