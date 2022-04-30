Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Цинциннати
Торонто - Цинциннати: обзор матча 30 апреля 2022
Торонто
30.04.2022, суббота, 22:00
США. МЛС, 12 тур
1 : 2
Завершен
Цинциннати
66'
Х. Хименес
52'
Л. Акоста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Цинциннати
89'
Замена
Н. Марканич
️️️️
Д. Баджи
Желтая карточка
I. Achara
86'
67'
Замена
О. Нвободо
️️️️
H. Medunjanin
67'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Бреннер
Замена
J. Perruzza
️️️️
Д. Нельсон
67'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хименес
66'
52'
ГОЛ! 0:1!
Л. Акоста
50'
Желтая карточка
А. Пауэлл
Замена
I. Achara
️️️️
К. Мавинга
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
33
Коси Томпсон
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
13
Лука Петрассо
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
13
Карлос Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Цинциннати
18
Roman Celentano
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
32
Иан Мерфи
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
20
Бреннер
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
5
Обинна Нвободо
ОП
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
17
Ник Марканич
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
2-3-5
26
40
17
Мавинга
33
Томпсон
21
Осорио
13
Петрассо
26
Нельсон
13
Сальседо
9
Хименес
8
Посуэло
4
3-1-5
18
4
Хагглунд
32
Мерфи
14
Нельсон
8
Морено
2
Пауэлл
4
14
Баджи
32
Акоста
22
Барреаль
26
Нельсон
77
77
26
Нельсон
17
Мавинга
99
99
17
Мавинга
4
5
Нвободо
5
Нвободо
4
14
Баджи
17
Марканич
17
Марканич
14
Баджи
20
Бреннер
9
Васкес
9
Васкес
20
Бреннер
Остались в запасе
Торонто
Цинциннати
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
25
Kenneth Vermeer
ВР
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
81
Themi Antonoglou
ЦП
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
35
Harrison Robledo
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Торонто - Цинциннати
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
БМО Файлд
Новости команд
Все
Торонто
Цинциннати
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
23 августа
4
МЛС. 923-й гол Месси не помог «Интер Майами» избежать поражения от «Торонто»
23 августа
1
МЛС. Гол и две передачи Месси помогли «Интеру Майами» победить «Торонто»
9 мая
2
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
2025.09.15 20:00
2
«Торонто» пытается купить Шомуродова, но Раньери против
2025.02.10 21:51
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+