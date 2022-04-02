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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Нью-Йорк Сити
Торонто - Нью-Йорк Сити: обзор матча 02 апреля 2022
Торонто
02.04.2022, суббота, 23:00
США. МЛС, 7 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Йорк Сити
31'
Х. Хименес
43'
Т. Мартинс (АГ)
90+2'
Хебер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Нью-Йорк Сити
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Хебер
Замена
J. Perruzza
️️️️
Х. Хименес
89'
Замена
Д. Нельсон
️️️️
Я. Шаффельбург
87'
84'
Замена
Хебер
️️️️
C. Gloster
76'
Замена
G. Zelalem
️️️️
К. Паркс
60'
Желтая карточка
А. Калленс
Замена
N. Okello
️️️️
Д. Осорио
60'
59'
Желтая карточка
Т. Мартинс
46'
Замена
Г. Перейра
️️️️
Т. Магно
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Т. Мартинс
43'
ГОЛ! 1:0!
Х. Хименес
Пас отдал
Д. Осорио
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
13
Лука Петрассо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
33
Коси Томпсон
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
13
Карлос Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
13
Тиаго Мартинс
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
55
Китон Паркс
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
11
Валентин Кастелланос
ЦФ
2
Chris Gloster
ЦФ
8
Сантьяго Родригес
ЦФ
11
Таллес Магно
ЦФ
5
Николас Асеведо
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
14
Noble Okello
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Нью-Йорк Сити
29
Gedion Zelalem
ЦП
11
Габриэль Перейра
ПВ
25
Cody Mizell
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
97
Хебер
ЦФ
2-3-5
26
40
5
Макнотон
13
Петрассо
21
Осорио
33
Томпсон
8
Посуэло
13
Сальседо
9
Хименес
18
Шаффельбург
4
3-2-5
1
Джонсон
13
Мартинс
18
Калленс
27
Моралес
55
Паркс
10
Моралес
11
Кастелланос
5
Асеведо
11
Магно
8
Родригес
2
21
Осорио
14
14
21
Осорио
18
Шаффельбург
26
Нельсон
26
Нельсон
18
Шаффельбург
9
Хименес
77
77
9
Хименес
55
Паркс
29
29
55
Паркс
11
Магно
11
Перейра
11
Перейра
11
Магно
2
97
Хебер
97
Хебер
2
Остались в запасе
Торонто
Нью-Йорк Сити
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
29
Деандре Керр
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
25
Cody Mizell
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
29
Деандре Керр
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Остались в запасе
25
Cody Mizell
ЦФ
24
Тайвон Грэй
ЦФ
32
Vuk Latinovich
ЦФ
15
Justin Haak
ЦФ
11
Тиаго Андраде
ЦФ
17
Andres Jasson
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча Торонто - Нью-Йорк Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
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3 : 1
02.11.2026
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США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
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США. МЛС, 31 тур
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0 : 2
18.10.2026
Торонто
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США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
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США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
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2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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