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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Коламбус
Торонто - Коламбус: обзор матча 30 июня 2022
Торонто
30.06.2022, четверг, 02:30
США. МЛС, 23 тур
1 : 2
Завершен
Коламбус
54'
Х. Хименес
30'
D. Nagbe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торонто - Коламбус
Замена
J. Perruzza
️️️️
Я. Шаффельбург
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
J. Igbekeme
80'
Замена
Л. Диас
️️️️
D. Nagbe
Желтая карточка
Д. Осорио
66'
60'
Замена
W. Sands
️️️️
П. Сантуш
59'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
Л. Зелараян
Замена
Д. Маршалл-Ратти
️️️️
Л. Петрассо
55'
ГОЛ! 1:1!
Х. Хименес
54'
Замена
Д. Осорио
️️️️
Р. Призо-Мбонге
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
D. Nagbe
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
26
Alex Bono
ВР
13
Лука Петрассо
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
6
Ральф Призо-Мбонге
ОП
33
Коси Томпсон
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
4
Michael Bradley
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
9
Хесус Хименес
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
13
Джейсен Рассел-Роу
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Торонто
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
21
Джонатан Осорио
ЦП
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
18
Якоб Шаффельбург
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
11
Луис Диас
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
3-1-2-4
26
13
Петрассо
17
Мавинга
40
6
Призо-Мбонге
33
Томпсон
8
Посуэло
4
9
Хименес
9
26
Нельсон
4-3-1-2
89
Ром
5
Дегенек
31
Морейра
6
Менса
3
6
25
Завадски
7
Сантуш
10
Зелараян
10
Моррис
13
Рассел-Роу
6
Призо-Мбонге
21
Осорио
21
Осорио
6
Призо-Мбонге
18
Шаффельбург
18
Шаффельбург
13
Петрассо
3
Маршалл-Ратти
3
Маршалл-Ратти
13
Петрассо
Шаффельбург
77
77
Шаффельбург
7
Сантуш
23
23
7
Сантуш
10
Зелараян
11
Этьенн
11
Этьенн
10
Зелараян
6
11
Диас
11
Диас
6
Остались в запасе
Торонто
Коламбус
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
29
Деандре Керр
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Торонто - Коламбус
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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