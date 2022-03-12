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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Торонто
Коламбус - Торонто: обзор матча 12 марта 2022
Коламбус
12.03.2022, суббота, 21:30
США. МЛС, 3 тур
2 : 1
Завершен
Торонто
56'
Л. Зелараян
66'
Д. Этьенн
14'
Х. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Торонто
Желтая карточка
Артур
84'
Желтая карточка
Л. Диас
82'
82'
Замена
J. Perruzza
️️️️
Д. Нельсон
79'
Желтая карточка
Р. Призо-Мбонге
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Берри
68'
ГОЛ! 2:1!
Д. Этьенн
Пас отдал
Д. Менса
66'
64'
Желтая карточка
Д. Нельсон
ГОЛ! 1:1!
Л. Зелараян
Пас отдал
Д. Этьенн
56'
55'
Замена
Р. Призо-Мбонге
️️️️
I. Achara
Замена
Л. Диас
️️️️
Y. Yeboah
53'
Желтая карточка
Д. Менса
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хименес
12'
Замена
I. Achara
️️️️
Д. Маршалл-Ратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Торонто
26
Alex Bono
ВР
5
Лукас Макнотон
ЦЗ
12
Kadin Chung
ЦЗ
13
Лука Петрассо
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
9
Хесус Хименес
ЦФ
8
Алехандро Посуэло
ЦФ
26
Джейден Нельсон
ЦФ
14
Noble Okello
ЦФ
4
Michael Bradley
ЦФ
3
Джахкил Маршалл-Ратти
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
Торонто
31
Квентин Вестберг
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
6
Ральф Призо-Мбонге
ЦФ
77
Jordan Perruzza
ЦФ
99
Ifunanyachi Achara
ЦФ
3-5-1-1
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
5
Дегенек
6
Артур
6
7
11
Этьенн
7
Сантуш
10
Зелараян
27
Берри
2-2-5
26
5
Макнотон
12
13
Петрассо
21
Осорио
8
Посуэло
3
Маршалл-Ратти
4
14
26
Нельсон
27
Берри
9
Зардес
9
Зардес
27
Берри
7
11
Диас
11
Диас
7
6
Призо-Мбонге
6
Призо-Мбонге
26
Нельсон
77
77
26
Нельсон
3
Маршалл-Ратти
99
99
3
Маршалл-Ратти
Остались в запасе
Коламбус
Торонто
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
31
Квентин Вестберг
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
23
William Sands
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
12
James Igbekeme
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Остались в запасе
31
Квентин Вестберг
ВР
40
Shane O'Neill
ЦЗ
18
Gregory Ranjitsingh
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Коламбус - Торонто
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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